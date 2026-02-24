Obavijesti

News

Komentari 0
SLETIO S CESTE

Pijan se zabio u benzinsku kod Varaždina: Prijeti mu 60 dana zatvora ili 2 910 eura kazne

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Pijan se zabio u benzinsku kod Varaždina: Prijeti mu 60 dana zatvora ili 2 910 eura kazne
Foto: Sanjin Strukic

Vozaču prijeti i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 12 mjeseci, a po pravomoćnosti odluke dobit će šest negativnih prekršajnih bodova

Admiral

Pijani 29-godišnjak zabio se automobilom u agregat za točenje goriva na benzinskoj postaji u Majerju kod Varaždina. Nesreća se dogodila u utorak, 24. veljače, oko 1.30 sati u ulici Stjepana Radića. Kako je priopćila policija, vozač se u utorak oko 1.30 sati kretao iz smjera Petrijanca prema Sračincu pod utjecajem alkohola od 2,02 promila. Dolaskom do zavoja, zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika, izgubio je nadzor nad vozilom i sletio ulijevo izvan ceste te udario u opremu benzinske postaje.

STRAŠNO VIDEO Teška nesreća kod Sv. Križa: Prevrnuo se na bok!
VIDEO Teška nesreća kod Sv. Križa: Prevrnuo se na bok!

Srećom nastala je samo materijalna šteta.

Policija za navedene prekršaje i izazivanje nesreće predviđa novčanu kaznu od 2 910 eura ili kaznu zatvora do 60 dana. Vozaču prijeti i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 12 mjeseci, a po pravomoćnosti odluke dobit će šest negativnih prekršajnih bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!
POGLEDAJTE ŠTO SU UČINILI

MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati. Pa su sad preko toga prelili asfalt koji se uopće ne uklapa s ambijentom jezgre
Nestala prije 24 godine, sad su je našli živu: 'Vodi novi život'
ŠOK ZA OBITELJ

Nestala prije 24 godine, sad su je našli živu: 'Vodi novi život'

Oduševljena sam, ljuta sam, slomljenog sam srca, potpuno sam izgubljena! Hoću li ponovno imati vezu s mamom?, napisala je u izjavi objavljenoj na Facebooku posvećenom pronalasku nestale majke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026