Pijan se zabio u benzinsku kod Varaždina: Prijeti mu 60 dana zatvora ili 2 910 eura kazne

Pijani 29-godišnjak zabio se automobilom u agregat za točenje goriva na benzinskoj postaji u Majerju kod Varaždina. Nesreća se dogodila u utorak, 24. veljače, oko 1.30 sati u ulici Stjepana Radića. Kako je priopćila policija, vozač se u utorak oko 1.30 sati kretao iz smjera Petrijanca prema Sračincu pod utjecajem alkohola od 2,02 promila. Dolaskom do zavoja, zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika, izgubio je nadzor nad vozilom i sletio ulijevo izvan ceste te udario u opremu benzinske postaje.

Srećom nastala je samo materijalna šteta.

Policija za navedene prekršaje i izazivanje nesreće predviđa novčanu kaznu od 2 910 eura ili kaznu zatvora do 60 dana. Vozaču prijeti i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 12 mjeseci, a po pravomoćnosti odluke dobit će šest negativnih prekršajnih bodova.