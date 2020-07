Krše mu prava: 'Sinu invalidu ne daju doći na plažu sa psom'

Fuji je pas pomagač sa svim dozvolama, no kad ga vide, ljudi nam ne daju ući u dućan, žali se Zagrepčanka na odmoru u okolici Zadra

<p>Plačem već pet dana. Niti jedan dan nismo bili na plaži, a da nije bilo incidenta zbog psa, iako vide da <strong>Fuji </strong>mojem <strong>sinu (17)</strong> pomaže kretati se, požalila nam se <strong>Zagrepčanka G. K.</strong></p><p>Ona je s obitelji ovih dana na odmoru u manjemu mjestu kraj <strong>Pakoštana</strong>, a s njima je već drugu godinu i pas pomagač, <strong>labrador Fuji iz Centra za rehabilitaciju Silver</strong>. Osim na plaži, s ružnim riječima i nerazumijevanjem susreću se i u drugim situacijama.</p><p>- Moj sin ima cerebralnu paralizu. S obzirom na to da je slabovidan, a ove zime preživio je teške epileptične napadaje, pas nam je zaista golema pomoć, jer sam ja već preslaba da ga nosim i dižem - kaže dodajući kako poštuju sva pravila, Fuji i po najvećoj vrućini nosi propisanu oznaku i ne vode ga u more iako smiju po zakonu. Kako ističe, u Zagrebu i u mjestu gdje već godinama ljetuju ljudi pozitivno reagiraju, no već im je dosta napada onih koji nisu upoznati s pravilima.</p><p>- Lani sam dovela Fujija da izvuče sina iz mora. Njih desetak počeli su vikati na nas. Odvela sam Fujija i pokušala sama izvući sina. Oboje smo pali, a oni su nam se počeli smijati - u očaju priča Zagrepčanka.</p><p>Slične situacije su ovo ljeto doživjeli i <strong>u kampu Crkvine te u Crvenoj Luci</strong>, gdje su G. K. istjerali iz dućana jer je bila sama sa psom.</p><p>- Moj sin je bio u karanteni još od siječnja pa ga ne vodim u dućane. No ja sam službeni voditelj psa s kojim se mora raditi svakodnevno. On mora naučiti reagirati na poziv, na naredbe, kako se ponašati u dućanu. Ako to ne vježba, postat će kućni ljubimac, a to nije njegova uloga - kaže nam sugovornica.</p><p>U<strong> Centru Silver</strong>, gdje je Fuji obučen, a obitelj prošla edukaciju, ističu kako se mladiću i njegovoj majci krše zakonska prava. Saznajemo i da stalno primaju žalbe korisnika pasa pomagača zbog iste situacije.</p><p>- Ovo se redovno ponavlja u manjim, ruralnim sredinama. Za one koji ne dopuštaju psima da obavljaju svoj posao predviđene su i novčane kazne. No mi smo skloniji edukaciji ljudi. Kad dajemo psa pomagača u obitelj, naši edukatori obiđu susjedstvo te sve upoznaju sa psom i koja je njegova uloga. Nažalost, ovakve situacije događaju se posebno kad ljudi odlaze na godišnji, u mjesta gdje nismo imali prilike ljude upoznati sa psom pomagačem - kaže <strong>Marijan Alfonzo Sesar, ravnatelj Centra Silver</strong>.</p><p>Zakon o psima vodičima propisuje kako svi koji rade ili koriste psa pomagača imaju s njim pravo ući u bilo koji javni prostor. Pas mora imati oznaku, a voditelj radnu iskaznicu, no nitko mu nema pravo ograničavati kretanje kad je uz korisnika i voditelja.</p>