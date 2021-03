Otto Barić (stariji) preminuo je prije nešto manje od tri mjeseca. Legendarni nogometaš, trener i bivši izbornik hrvatske reprezentacije izgubio je bitku s koronavirusom, a na sprovod mu je došlo 20 ljudi.

Pogledajte video: Bandićev sprovod i masovno kršenje mjera

Obitelj se pridržavala epidemioloških mjera i pravila na da posljednjem ispraćaju može biti maksimalno 25 osoba. Njegov sin, poznati arhitekt Otto Barić, jučer je na Facebooku komentirao velik broj ljudi koji su došli na sprovod Milana Bandića.

Sram me države i grada

- Sram me je države i grada u kojima živim! Prije nepuna tri mjeseca umro je moj otac i bilo nam je teško ali i potpuno normalno da stotinama ljudi koji su htjeli doci na njegov pogreb objasnimo da to nije primjereno situaciji i uvjetima pandemije.... i onda danas ovo..... stvarno ne zaslužujemo bolje! Jadnici - napisao je Barić na Facebooku.

'Prijateljima smo govorili da ne dolaze na sprovod'

Razgovarali smo s Ottom Barićem mlađim.

- Stvarno smo imali desetke i desetke upita i iz Vinkovaca, Graza, Beča, naročito iz Salzburga. Moj otac je ostavio velikog traga, posebno u Austriji. Doslovno smo morali i njegovim osobnim prijateljima govoriti da ne dolaze. Moja mama je bila jako tužna jer kad je već tako naglo otišao, vjeruje da nije u redu da taj pogreb prođe bez njih, to je na neki način posljednji oproštaj. Ja sam joj uspio objasniti da stvarno nije red i da ako postoji pravilo, da onda to pravilo treba ispoštovati. Mi smo ga ispoštovali maksimalno.

- Jedini čovjek koji je došao, da ne kažem nepozvan, nego vlastitom voljom bez da je išta pitao, je bio gradonačelnik Bandić. Bilo je dvoje ljudi iz Hrvatskog nogometnog saveza, troje ljudi iz Dinama i najuži krug obitelji. Nas je bilo 20. Bilo je tako kako je bilo, ja sam smatrao da je to ispravna i korektna odluka, s obzirom na situaciju u kojoj smo već preko godinu dana. Međutim, jučer kad sam vidio onaj cirkus, ne znam zašto je nužno da se svi naslikavaju. Moja objava nema nikakve veze ni sa likom ni sa djelom Milana Bandića. Jedino smatram da ako vrijede određena pravila, da ta pravila trebaju vrijediti za sve. Inače postaje stvarno upitno zašto su ta pravila postavljena - objašnjava nam Otto Barić junior.

Pobijedili smo koronu tjedan dana prije izbora

Kaže da je sasvim slučajno ispalo da se radilo baš o sprovodu Milana Bandića i da njegova objava puno više ide prema Stožeru i Vladi koji određuju pravila kojih se onda sami ne drže.

- Ovo nije prvi put. Ja to doživljavam tako još od prošlogodišnjih izbora. Dakle, mi smo pobijedili koronu tjedan dana prije parlamentarnih izbora, da bi naglo nakon toga to bila Pirova pobjeda. Ispalo je da je ta priča zapravo statistička priča, ništa se nije promijenilo. Stvar je samo koliko mjeriš, koliko šse bojiš, koliko testiraš. Ta nekonzistentnost i nedosljednost nije u redu. To je to. Ili smo dosljedni ili nismo dosljedni. Svi su sve isprobali. Šveđani nisu imali mjere, pa su prešli na ozbiljne mjere. Mislim da ovdje nedostaje iskrenosti. Ili se ljude zavarava pa to nije tako sve skupa opasno kao što djeluje, pa Stožer zna da kad njima odgovara da nas obmanjuju, ili je to zaista tako opasno - govori Barić.

On je prebolio koronavirus u isto vrijeme kad se njegov otac borio za život. Zarazili su se na dva različita mjesta, on je prošao s lakšim simptomima, a za njegovog oca je to bilo pogubno.

- Mi smo laici. Ja ne mogu kao inženjer tvrditi da to nije opasno ili da je opasno. Zato postoje ljudi koji bi to trebali, ali onda se ti ljudi moraju držati pravila koje sami postavljaju. To je ono što je mene zaista zasmetalo - priča nam.

Dvostruki kriteriji

Jedna od tih nekonzistencija je i kažnjavanje udruge Glas poduzetnika s 20 tisuća kuna i njihovog predsjednika Hrvoja Bujasa s 10.000 kuna zbog organizacije prosvjeda poduzetnika, iako su prosvjednici imali maske dok su koristili svoje ustavno pravo.

- To je taj dvostruki kriterij koji se ponavlja i taj dvostruki kriterij ne smije postojati. Po meni Vlada tu treba uvesti reda, moraju reći 'to su pravila i to je tako za sve'. Imam kolege koje vode restorane koji će imati ozbiljne probleme ako ova sezona bude jednaka ili gora nego prošla. Kad se postave pravila, mora se znati zašto. Sad stolovi moraju biti na tri metra i stolice na metar i pol. Meni to zvuči logično, ali se onda ne može dogoditi da su na bilo kojem okupljanju ljudi na razmaku od 30 - 50 centimetara. Ako postoji pravilo, mora biti pravilo i gotovo - smatra Barić.

Milanović? E to je stav

Komentirao je i nedolazak predsjednika Zorana Milanovića.

- Po meni je on jedini zaista jasno i glasno dao do znanja da to ne podržava. Vjerojatno je to povezano i s njegovim stavom prema Bandiću, ali da se cijeli državni vrh jučer tamo naslikava? To mi nije u redu. Sve se može ispolitizirati, ali to je po meni jedan apsolutno ispravan i korektan stav. I to je stav.

Nemam šanse protiv stranačke mašinerije

I sam je bio u utrci za gradonačelnika, ali se povukao.

Smatra da nema šanse protiv kandidata koji iza sebe imaju stranačku mašineriju.

- Osobno smatram da je to sad jedna potpuno otvorena trka. Ja osobno nemam favorita. Svatko od njih s nekakvom infrastrukturom je u stanju biti gradonačelnik. Realno svatko od njih ima nekakvih 7,8 do 10% glasova, tu jedino Tomašević ima šanse povući još malo, malo iskočiti. Iako i on će dosta izgubiti s time što nema oponenta. On je cijelo vrijeme bio protiv, sad mora naglo promijeniti diskurs u kampanji. Bit će jako interesantno. Definitivno, tko god sad dođe na vlast, morat će se suočit s rupom koja je ostala, koja je puno veća nego što znamo. Ipak se 20 godina sustavno radilo u jednom smjeru, bit će teško napraviti preokret. Moja procjena je bila da ja kao nezavisan kandidat nemam šanse dobiti, a i ako dobijem, da ne bih imao podršku koja je potrebna za voditi ovakav grad. Stojim na raspolaganju bilo kome tko želi nekakav neovisan stav ili mišljenje - govori Barić i dodaje:

- Ja nisam opterećen ideologijama. Smatram da na gradskoj razini nema mjesta ideologiji, to nije uopće tema u vođenju grada Zagreba. Ideologija može biti državna tema, ali grad Zagreb treba nekoga tko će ga voditi iskreno, pošteno i na dobrobit svih građana i ako se taj pojavi, ima od mene definitivno sve što mogu pomoći.