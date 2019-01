Krstičević o problemu s F-16: 'Moje odgovornosti tu nema'

Moje odgovornosti nema, poručio je ministar obrane i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević prije sjednice Vlade komentirajući probleme s nabavom izraelskih borbenih aviona.

- Moja je odgovornost da sam ja i cijeli tim u MORH-u učinio sve gda Hrvatska međunarodnim natječajem dobije priliku osigurati avione koji su potrebni Hrvatskoj. Ova Vlada je sve napravila, ali nema ugovora, nismo ga potpisali, nema nikakve financijske štete niti obaveze - ustvrdio je.

Na oporbene tvrdnje da je osramotio Hrvatsku te da bi trebao odstupiti, uzvratio je:

- Oporba to može reći i to je legitimno. Ja smatram upravo suprotno, da Hrvatska za ništa nije kriva, da smo sve napravili ispravno, postavili sva potrebna pitanja koja smo trebali te da smo imali sva potrebna jamstva. U ovom slučaju država Izrael kao prodavatelj treba reći mogu li oni ta jamstva osigurati. Mi kao kupac niti smo mogli niti smo utjecali na bilo koji način - rekao je.

Na pitanje je li Hrvatska u ovom poslu tražila ikakvo jamstvo, odgovorio je:

- Ljudi, ovo je ogroman projekt. Nabava višenamjenskog borbenog aviona niti za jednu državu nije lagan proces. Znate da su ga mnoge vlade u kontinuitetu odgađale. Vlada je pristupila ovome jasno i transparentno. Zbog složenosti posla mi smo inzistirali da se ide u natječaj gdje države preuzimaju kompletnu odgovornost - rekao je Krstičević.

Izraelska delegacija danas dolazi u Zagreb, a sastanak je zakazan za podne. Ministar očekuje odgovore mogu li nam Izraelci prodati navedene avione ili ne, te ako ne mogu želi čuti razloge. Kada je u pitanju non paper Krstičević tvrdi da je ga nije vidio. Naveo je da Hrvatska posjeduje službenu pismenu i usmenu korespondenciju sa SAD-om i ona je, kaže za njega relevantna i ima težinu. Na pitanje postoji li plan B, uzvratio je:

- Plan B je da Hrvatskoj ratno zrakoplovstvo je potrebno i ova Vlada je donijela to strateško opredjeljenje i činjenica je da ćemo ga mi imati sigurno, uvjeren sam u to - kazao je.

Naveo je kako je jedna od opcija da se natječaj poništi i raspiše novi, ali ponavlja kako treba pričekati rezultate sastanaka s izraelskom delegacijom, a nakon toga će tvrdi Vlada odgovorno odlučiti. I dok predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je jučer rekla da Hrvatska ima samo tri ispravna zrakoplova MiG-21 pa je Krstičeviću postavljeno pitanje je li ozbiljno da se takve informacije izgovaraju javno. On je govoriti o remontu zrakoplova iz 2013.

- Situacija s hrvatskim ratnim zrakoplovstvom s avionima MiG-21, s modernizacijom, ugovori su potpisani 2013. trebali su letjeti do 2024. Činjenica je da ti avioni ne lete, da su na zemlji. Hrvatska ima samo ispravna tri MiG 21. To su činjenice i za to je netko odgovoran. Zašto je remont tako napravljen, dani novci, a avioni ne lete - naveo je Krstičević napominjući da se ljudi koji su vodili taj projekt mogu prepoznati.