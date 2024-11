Krstulović Opara (HDZ): Bulj skuplja klikove za kampanju, Bulj (Most): HDZ omalovažava

Andro Krstulović Opara (HDZ) u utorak je prozvao Mostovog predsjedničkog kandidata Miru Bulja da "plaši" NATO-om, EU-om, SAD-om i covidom "zbog skupljanja klikova za kampanju", a Bulj mu je odgovorio da je, iako ga HDZ želi omalovažiti, ponosan na "slobodu u Sinju" za vrijeme covida. Krstulović Opara se tijekom tijekom slobodnih govora u Hrvatskom saboru upitao kako nazvati one koji odbijaju pokazati savezništvo sa 28 zemalja NATO-a i pomoći žrtvi ruske agresije, Ukrajini, koja je Hrvatsku priznala prije Vatikana i Islanda ili Njemačke. Zapitao se i kako protumačiti izjave "Milanovićevih ljudi" pred saborskim Odborom za obranu da imamo pravo biti sebični.

"To je apsolutna suprotnost ponašanju ozbiljne politike koja nas je, uz branitelje, dovela do statusa cijenjene države", poručio je HDZ-ov zastupnik osvrćući se na NSATU misiju. "To je levantinsko, podmuklo i pokvareno, balkanoidno i prijetvorno. To nije Hrvatska u kojoj predsjednički kandidat Bulj plaši ljude NATO-om, EU-om, SAD-om, dijeli i plaši naše ljude sa covidom, želi ivermectinom liječiti ljude", kazao je.

Kaže i da Bulj to radi "zbog skupljanja klikova za svoju kampanju". "E, to je uskogrudno i sebično. To rade 'stručnjaci' za vanjsku politiku, to je naučio od predsjednika Milanovića", dodao je.

To je izazvalo reakciju Mostovih zastupnika Nikole Grmoje i Bulja koji su zbog povreda poslovnika dobili četvrte opomene i zbog toga morali napustiti sjednicu. Prije toga Grmoja je rekao da su Vladine mjere za vrijeme covida dovele do ogromne inflacije. A da bi onda, nimalo suverenistički, u najgorem trenutku ukinuli hrvatsku kunu i uveli euro.

Bulj je pak Opari poručio da ga sustavno želi omalovažiti istaknuvši da je ponosan što je "čuvao slobodu u Sinju" gdje nisu uvedene covid potvrde.

Ban (SDP): Mladi liječnici ne vide budućnost u Hrvatskoj jer se njihov trud ne cijeni

SDP-ova zastupnica Boška Ban upozorila da mnogi mladi liječnici ne vide budućnost u Hrvatskoj, što nije samo pitanje novca, već je pitanje okruženja u kojem se ne cijeni njihov trud te im se ne pruža prilika za razvoj i profesionalno napredovanje.

"Postojeći sustav zapošljavanja i napredovanja često je obilježen birokracijom, nepotizmom i političkim utjecajem što obeshrabruje mlade koji žele napredovati isključivo na temelju svog znanja i rada", rekla je. Smatra i da mladi liječnici odlaze u inozemstvo zbog radnih uvjeta u bolnicama koji su često teški jer rade u loše opremljenim ustanovama bez dovoljno medicinskog osoblja, a što dovodi do neizdrživog radnog opterećenja.

"Hrvatska, iako je uložila u obrazovanje tih mladih ljudi, nudi im plaće koje su ponekad dvostruko ili čak trostruko niže od onih koje mogu zaraditi u zemljama poput Njemačke, Irske ili Švedske", kazala je. Ban je upozorila i da je zdravstveni sustav "na rubu nove paralize" jer u štrajk kreće 4 000 zdravstvenih djelatnika nezadovoljnih plaćama.