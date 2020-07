Naime, Nizozemska svojim gra\u0111anima sugerira da ne putuju u Hrvatsku te je uvela samoizolaciju za one koji se vra\u0107aju iz Lijepe na\u0161e, a kao razlog su naveli da iz Hrvatske nije dobila dovoljno podataka o epidemiolo\u0161koj situaciji. \u00a0

- Mi ne \u0161aljemo nikakve podatke direktno Nizozemskoj ako ih oni ne zatra\u017ee niti oni prema nama \u0161alju neke podatke direktno. EU ima svoju agenciju koja se zove ECDC, kojoj mi svi skupa \u0161aljemo svoje strukturirane podatke onako kako ih je strukturirao ECDC i tamo mo\u017eete lijepo vidjeti da mi \u0161aljemo podatke po \u017eupanijama - rekao je naglasiv\u0161i kako svaki dan \u0161alju te podatke i a\u017euriraju ih.

- Mi smo jedna od najurednijih zemalja koje, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i ECDC-u, dnevno \u0161alju sve podatke, ankete i sve \u0161to tra\u017ee vezano za zarazne bolesti - istaknuo je.

\u0160to se ti\u010de toga da nas je Nizozemska stavila na tu naran\u010dastu listu, Capak je poru\u010dio kako su oni postavili svoje kriterije.

- I po njima smo mi sad pre\u0161li tu 14-dnevnu incidenciju. Na\u0161a 14-dnevna incidencija je sada 27, s time da postoje neke regionalne razlike. Ako bi se uzeo prosjek za sedam jadranskih \u017eupanija, onda bi to bilo 23, a za kontinentalne 28. Nizozemska nas je stavila na tu naran\u010dastu listu jer smo prema\u0161ili te brojke koje su postavili i sad to moramo smanjiti i ja se nadam da \u0107e se to dogoditi kroz par dana - rekao je dodav\u0161i kako ostale zemlje imaju kriterije koje je preporu\u010dila EU, koja zna\u010di 14-dnevnu incidenciju 16 na 100.000 stanovnika.

- Mi smo daleko od bilo \u010dije crvene liste - poru\u010dio je.