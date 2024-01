Kruzer iz bajke: Obiteljski stan za 10.000 eura na dan, na brod stanu cijeli Imotski i Hvar skupa

Zamislite neku vrst križanca shopping centra, najvećeg vodenog parka kojeg ste ikad vidjeli i plovećega mega-hotela. Na njega stane više od 7500 gostiju pa još oko 2300 članova posade i to je morska grdosija Icon of the Seas, najveći kruzer na svijetu. Za usporedbu, na njega bi zajednički stali svi Imoćani (4008) i Hvarani (3979) sa zadnjeg popisa stanovništva.

Sam kruzer dugačak je 364,75 metara. Dječje sobe su kao iz bajke, u nekima od njih klinci se toboganima spuštaju u dnevni boravak. Za roditelje beach bar s fantastičnim pogledom na zalazak sunca. Kome je do adrenalina tu je bungee jumping, jer Icon of the Seas je visok kao zgrada, ili jedan od 13 čarobnih mega-tobogana.

Cijena izgradnje bila je oko dvije milijarde eura i po jednom krstarenju, s obzirom da su putovanja tjednima unaprijed rasprodana, 7500 gostiju platit će više od 15 milijuna dolara.

Neke usluge na krstarenju su uključene u cijenu, ali večera u Empire Supper Clubu, primjerice, stajat će vas dodatnih 200 dolara po osobi. Hrpetina je restorana, od sushija preko specijaliteta s roštilja ili morske hrane.

Mega-kruzerima upravlja i nekoliko hrvatskih kapetana. Dubrovčanin Jozo Glavić, primjerice, bio je svjetska senzacija kad je brod širok 22,5 metara s 900 putnika proveo kroz Korintski kanal širok 25 metara, manje od metra imao je prostora sa svake strane.

Najskuplji apartman na Icon of the Sea stoji oko 15.000 eura po osobi pa je cijena za sedmodnevno krstarenje oko 60-70.000 eura, odnosno oko 10.000 eura na dan. S tom opcijom dolazi i osobni vodič koji bi se trebao pobrinuti da uživate u svakoj sekundi.