Obavijesti

News

Komentari 3
SPREMAN I KRIZNI PLAN

Europske zemlje šalju avione za evakuaciju putnika s kruzera na kojem se proširio hantavirus

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Europske zemlje šalju avione za evakuaciju putnika s kruzera na kojem se proširio hantavirus
Foto: Borja Suarez

Njemačka, Francuska, Belgija, Irska i Nizozemska organiziraju izvlačenje svojih državljana, a EU šalje dodatne zrakoplove za ostale europske građane

Više europskih država potvrdilo je slanje zrakoplova za evakuaciju svojih državljana s kruzera na kojem je zabilježena epidemija hantavirusa, potvrdio je u subotu u Madridu španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska, javlja Reuters. Njemačka, Francuska, Belgija, Irska i Nizozemska organiziraju prijevoz svojih građana koji se nalaze na brodu koji plovi prema Španjolskoj. Prema riječima ministra, dodatnu pomoć pružit će i Europska unija koja šalje još dva zrakoplova za preostale europske putnike. U akciju su uključene i Sjedinjene Američke Države te Ujedinjeno Kraljevstvo. Te zemlje pripremaju avione i krizne planove za državljane država izvan Europske unije koje same ne mogu organizirati zračni prijevoz.

KREĆE AKCIJA EVAKUACIJA Amerika šalje avion za putnike na brodu gdje hara hantavirus: 'Idu u karantenu!'
EVAKUACIJA Amerika šalje avion za putnike na brodu gdje hara hantavirus: 'Idu u karantenu!'

Putnicima će biti dopušteno da sa sobom ponesu samo najnužnije osobne stvari. Ostatak prtljage ostat će na kruzeru, kao i tijelo preminulog putnika. Prema informacijama koje je iznio Garcia, brod će potom biti upućen u Nizozemsku gdje će se provesti dezinfekcija.

Španjolski državljani prvi će napustiti kruzer, dok će o redoslijedu evakuacije ostalih putnika odlučivati zdravstvene službe. Grande-Marlaska je naglasio i da se putnici neće moći iskrcati dok njihov avion za evakuaciju ne bude spreman za polazak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!
PROVJERITE LISTIĆE

Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 12.05.2026., a glavni dobitak iznosi 87.000.000,00 eura.
VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu
SIGURNOSNI RIZIK

VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu

Sva tri okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik, ne samo zbog broja sudionika, već i zbog njihovog vremenskog i prostornog preklapanja
HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!
MRAČNE SKIJAŠKE TAJNE

HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!

Panika je među političarima, ali i sportskim moćnicima. Toliko da dijele neprovjerene objave koje se tiču 122.000 dokumenata u Pavlekovu laptopu, koji su već u Hrvatskoj, piše novi Express

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026