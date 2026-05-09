Europske zemlje šalju avione za evakuaciju putnika s kruzera na kojem se proširio hantavirus

Više europskih država potvrdilo je slanje zrakoplova za evakuaciju svojih državljana s kruzera na kojem je zabilježena epidemija hantavirusa, potvrdio je u subotu u Madridu španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska, javlja Reuters. Njemačka, Francuska, Belgija, Irska i Nizozemska organiziraju prijevoz svojih građana koji se nalaze na brodu koji plovi prema Španjolskoj. Prema riječima ministra, dodatnu pomoć pružit će i Europska unija koja šalje još dva zrakoplova za preostale europske putnike. U akciju su uključene i Sjedinjene Američke Države te Ujedinjeno Kraljevstvo. Te zemlje pripremaju avione i krizne planove za državljane država izvan Europske unije koje same ne mogu organizirati zračni prijevoz.

Putnicima će biti dopušteno da sa sobom ponesu samo najnužnije osobne stvari. Ostatak prtljage ostat će na kruzeru, kao i tijelo preminulog putnika. Prema informacijama koje je iznio Garcia, brod će potom biti upućen u Nizozemsku gdje će se provesti dezinfekcija.

Španjolski državljani prvi će napustiti kruzer, dok će o redoslijedu evakuacije ostalih putnika odlučivati zdravstvene službe. Grande-Marlaska je naglasio i da se putnici neće moći iskrcati dok njihov avion za evakuaciju ne bude spreman za polazak.