Opasna bolest na kruzeru: Evo što trebate znati o hantavirusu

Vijest o smrtonosnoj zarazi na kruzeru MV Hondius usred Atlantskog oceana šokirala je javnost. Troje putnika je preminulo, a još troje je zbrinuto zbog sumnje na infekciju hantavirusom, rijetkom, ali teškom bolešću koju prenose glodavci. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) potvrdila je da je jedan slučaj laboratorijski dokazan, dok se za ostale čeka potvrda. Nizozemski kruzer, koji je putovao iz Argentine prema Zelenortskim Otocima, trenutno je usidren, a istraga o izvoru zaraze je u tijeku. Ovaj tragičan događaj ponovno je stavio u fokus virus o kojem se malo zna izvan znanstvenih krugova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Epidemiolog Kaić o virusu koji se širi u Kini: 'Kola među nama, nije nov, nema mjesta panici' | Video: 24sata/Video

Glodavci kao glavni prijenosnici

Hantavirusi su skupina virusa čiji su prirodni domaćini glodavci poput miševa, štakora i voluharica. Ljudi se najčešće zaraze udisanjem čestica virusa koje se nalaze u zraku nakon što se osuše izlučevine - urin, izmet i slina - zaraženih životinja. Rjeđe, do zaraze može doći ugrizom ili ogrebotinom. Zbog veće vjerojatnosti izlaganja glodavcima, poljoprivrednici i stanovnici ruralnih područja diljem svijeta izloženi su višem riziku.

Foto: Canva

Postoje najmanje 38 poznatih vrsta hantavirusa, od kojih 24 mogu uzrokovati bolest kod ljudi. Prema informacijama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, infekcije su rijetke, ali mogu imati ozbiljne posljedice.

Dvije vrste bolesti s različitim posljedicama

Postoje dvije glavne skupine hantavirusa, koje uzrokuju različite kliničke slike. Takozvani hantavirusi Starog svijeta, prisutni u Europi i Aziji, tipično uzrokuju hemoragijsku groznicu s bubrežnim sindromom (HFRS). Simptomi uključuju intenzivne glavobolje, bolove u leđima i trbuhu, vrućicu te potencijalno oštećenje bubrega.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

S druge strane, hantavirusi Novog svijeta, koji se nalaze u Sjevernoj i Južnoj Americi, uzrokuju hantavirusni plućni sindrom (HPS). Upravo je ovaj sindrom prošle godine odnio život Betsy Arakawa, supruge glumca Genea Hackmana. HPS uzrokuje brzo i progresivno zatajenje pluća. Početni simptomi nalikuju gripi - vrućica, umor i bolovi u mišićima - što otežava rano postavljanje dijagnoze. Nakon nekoliko dana stanje se naglo pogoršava te se javljaju kašalj i otežano disanje zbog nakupljanja tekućine u plućima.

Liječenje ne postoji, a smrtnost je visoka

Jedan od najvećih problema s hantavirusom je nepostojanje specifičnog lijeka ili cjepiva. Liječenje je isključivo potporno i usmjereno na ublažavanje simptoma. Teško oboljeli pacijenti zahtijevaju hospitalizaciju na odjelu intenzivne njege, gdje im se pruža potpora disanju pomoću kisika ili mehaničke ventilacije.

Bolest može biti smrtonosna. Prema podacima CDC-a, stopa smrtnosti za hantavirusni plućni sindrom iznosi oko 38 posto, što znači da gotovo četiri od deset oboljelih ne preživi. Stopa smrtnosti za hemoragijsku groznicu s bubrežnim sindromom je niža i kreće se od manje od jedan posto do 15 posto, ovisno o specifičnom soju virusa. Najbolja prevencija je izbjegavanje kontakta s glodavcima i njihovim izlučevinama, posebno u zatvorenim prostorima poput podruma, tavana ili napuštenih objekata.