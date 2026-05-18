'Kruzer smrti' s hantavirusom uplovio u konačno odredište

Kruzer MV Hondius, pogođen hantavirusom, trebao bi u ponedjeljak pristati u Rotterdamu radi dezinfekcije, a nizozemske vlasti pripremaju karantenske aranžmane za 25 članova posade i dva medicinska djelatnika koji su ostali na brodu.

Lokalne vlasti rekle su da su za dio posade koji nisu nizozemski državljani postavljeni karantenski objekti, iako još nije jasno hoće li tamo ostati tijekom cijelog preporučenog razdoblja karantene od 42 dana.

Luksuzni kruzer pod nizozemskom zastavom prevozio je 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kada je 2. svibnja Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) prvi put prijavljena skupina teških respiratornih bolesti među putnicima.

Tri osobe - nizozemski par i njemački državljanin - umrle su od početka epidemije.

Brod, kojim upravlja Oceanwide Expeditions, bio je blokiran kod Zelenortskih Otoka, svog planiranog konačnog odredišta, ranije ovog mjeseca nakon što su vlasti zabranile putnicima iskrcavanje zbog izbijanja zaraze.

WHO i EU zatražili su od Španjolske da upravlja evakuacijom na Kanarskim otocima, nakon čega je brod krenuo prema Rotterdamu s osnovnom posadom i dva dodatna medicinska djelatnika.

Hantavirus prvenstveno šire glodavci, ali se može prenositi među ljudima u rijetkim slučajevima i nakon duljeg, bliskog kontakta.

Inkubacija može trajati oko šest tjedana.

Posada, putnici koji su već napustili brod i osobe u kontaktu s njima stavljene su u karantenu u nekoliko zemalja diljem svijeta.

U petak je Svjetska zdravstvena organizacija revidirala broj slučajeva s 11 na 10 nakon što je test na jedan slučaj u SAD-u bio negativan.

Do 15. svibnja WHO je prijavio 10 slučajeva - osam potvrđenih i dva vjerojatna - uključujući tri smrtna slučaja.

Vlada Britanske Kolumbije u subotu je objavila da je Kanađanin, putnik na brodu Hondius, također pozitivan na hantavirus.

WHO je u nedjelju objavio da čeka službene informacije, ali da će to dovesti do 11 slučajeva.

Ranije ovog mjeseca rečeno je da se očekuje pojava još slučajeva iz epidemije, ali je naglašeno da situacija nije ni nalik COVID-u i ne predstavlja pandemiju.