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KUZERI NA JADRANU

Kruzeri preplavili Jadran: U srpnju ih bilo najviše ove godine, broj putnika raste

Piše HINA,
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Kruzeri preplavili Jadran: U srpnju ih bilo najviše ove godine, broj putnika raste
Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL/Marko Lukunić/PIXSELL/Josip Bistrovic/CROPIX
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Strani kruzeri u prvih sedam mjeseci ostvarili su 413 putovanja po hrvatskom Jadranu, gotovo 10 posto više nego lani, dok je broj putnika porastao 14 posto. Najviše ih i dalje stiže u Dubrovnik, Split i Zadar

Strani kruzeri po hrvatskom Jadranu u srpnju su ostvarili najviše kružnih putovanja do sada ove godine, 131 ili 5 posto više nego u srpnju lani, čime se ukupan broj tih putovanja u 2026. povećao na 413 ili za 9,5 posto, podaci su DZS-a.

Radi se o nastavku trenda iz lipnja i svibnja koji su imali porast od po 18 posto u odnosu na iste lanjske mjesece.

U ostalim mjesecima putovanja je bilo znatno manje, ali ipak u porastu, osim u siječnju i travnju ove godine kada ih je do sada jedino bilo manje nego lani.

Na stranim kruzerima koji su u srpnju doplovili u Jadran bilo je 196,4 tisuće putnika ili 14,5 posto više nego u lanjskom srpnju.

U prvih sedam mjeseci na kružnih 413 putovanja bilo je 587,5 tisuća putnika ili 14 posto više nego u istim prošlogodišnjim mjesecima, a doplovili su na ukupno 70 stranih brodova, što je dva ili 2,8 posto manje.

Brodovi su u hrvatskom teritorijalnom moru ukupno kroz sedam mjeseci boravili 957 ili 9,4 posto više dana nego lani. Najviše ih je doplovilo pod zastavama Malte i Bahama, što je 55 posto od ukupnog broja kružnih putovanja. Sa zastavom Malte strani su kruzeri ostvarili 119 putovanja, a Bahama 108.

Po jadranskim županijama, najviše je kružnih putovanja stranih brodova u sedam mjeseci bilo na području Dubrovačko-neretvanske, 46 posto od ukupnog broja, te u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 26 posto.

Među morskim lukama, strani su kruzeri i u sedam mjeseci ove godine, najviše posjećivali luke Dubrovnik, Split i Zadar, a zatim Korčulu, Hvar i Šibenik. Tako je bilo i prijašnjih godina.

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