<p>Usred masovnih prosvjeda u Minsku protiv bjeloruskog predsjednika <strong>Aleksandra Lukašenka</strong> (65), državna televizija objavila je kako Lukašenko naoružan kalašnjikovom izlazi iz helikoptera te odlazi prema palači. Video kruži internetom...</p><p>Nekoliko desetaka tisuća ljutitih ljudi u Minsku već danima prosvjeduje protiv Lukašenka, a na društvenim mrežama se nagađa da će se predsjednik morati skriti na sigurno dok ne prođu neredi. Sigurnosne snage stacionirani su na cestama koje vode do predsjedničke palače. </p><p>Aleksandar Lukašenko još je ranije obznanio da će rasporediti vojsku po zemlji kako bi zadržao vlast pa čak i ako bi se sam morao boriti do smrti. </p><p><strong>Svetlana Tihanovska </strong>(37), čelnica oporbe u potpunosti podržava prosvjede protiv sadašnjeg predsjednika te se nada da će građani ustrajati do kraja. Ona je na izborima prije dva tjedna bila protukandidatkinja Lukašenku koji je po službenim rezultatima pobijedio s oko 80 posto glasova.</p><p>- Pozivam ih da nastave, da se ne zaustave, jer je sada važno ostati ujedinjen u borbi za naša prava - rekla je Tihanovska. Ona i prosvjednici osporavaju Lukašenkovu pobjedu. U međuvremenu je otišla u Vilnius, glavi grad Litve, iz straha za svoju sigurnost.</p><p>Lukašenko vodi Bjelorusiju već 40-ak godina, a vojsci je naredio da upotrijebi 'najstrože mjere' protiv pokušaja rušenja njegove vlade.</p><p> </p>