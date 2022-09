Krvava povijest kraljičinog dijamanta: Navodno je uklet, a Britanci ga ne žele vratiti Indiji

Nakon smrti kraljice Elizabete II., ponovno se otvorilo pitanje krađe vrijednih artefakata koje Velika Britanija drži u muzejima diljem zemlje, a prikupljeni su iz država kojima je Britanija vladala kroz povijest.

Među njima je i kontroverzni kraljičin dragulj Kohinoor, jedan od najpoznatijih dragulja na svijetu. Kritičari britanske monarhije nazivaju ga „krvavim dijamantom“ jer potiče iz Indije kojom je Velika Britanija vladala godinama. Još nije otkriveno tko će nositi ovaj dragulj, no to je potaklo mnoge Indijce da ga zatraže natrag.

Kada je iskopan, vjerovalo se da je imao čak 793 karata, a navodno datira iz 13. stoljeća.

„Planina svjetlosti“, kako ga Indijci nazivaju, navodno sa sobom nosi i prokletstvo. Postoji vjerovanje da će svatko tko nosi ovaj dijamant biti nesretan jer je kamen zasićen krvoprolićem povijesnih događanja. To se pak odnosi samo na muškarce. Naime, legende kažu da tko god nosi taj dijamant, postaje nevjerojatno moćan, ali smije ga nositi samo Bog ili žena, dok će muške vlasnike zadesiti nesreća.

Možda je to razlog zašto on nikada nije postao zvijezdom kraljevske kolekcije. Tek ga je povremeno nosila kraljica Viktorija kao broš, umetnut je u krunu kraljice Aleksandre, a zatim u krunu kraljice Marije. Godine 1937. preoblikovan je kao središnji dijamant na kruni kraljice Elizabete, ili kako ju Britanci nazivaju „kraljice majke“.

Na Twitteru se stoga pokrenula velika rasprava. Indijci masovno traže povrat dijamanta. Jedan od korisnika napisao je:

-Ako ga kralj već neće nositi, vratite ga natrag.

- Kraljica Elizabeta II. je umrla, možemo li sada dobiti natrag ukradeni Kohinoor, napisao je drugi korisnik.

Dijele se slike kraljice Elizabete II. s krunom na glavi, ali i slike samog kontroverznog dijamanta uz poruke "Imamo pravo na njega, vratite ga, to je indijsko vlasništvo".

Monetarna vrijednost ovog krvavog dijamanta procjenjuje se na više od 100 milijuna funti, ali je njegova simbolična vrijednost za Indijce, ali i Britance, mnogo veća.

Ovo nije prvi put da Indijci traže njegov povrat. Naime, nakon što je Indija stekla neovisnost 1947. godine, vlada je službeno zatražila povratak dijamanta. Zahtjevi nikada nisu ispunjeni jer je Ujedinjeno Kraljevstvo tvrdilo da ne postoje pravni razlozi za vraćanje.

Premijer David Cameron 2013. godine poslao je jasnu poruku rekavši da ga nikada neće dobiti natrag. Tri godine kasnije, indijsko Ministarstvo kulture inzistiralo je da će uložiti "sve moguće napore" da se dijamant vrati u Indiju, no do danas, to se nije dogodilo.

