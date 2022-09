Kraljicu će pokopati u lijesu od olova, a nosit će ga osmero ljudi umjesto predviđenih šestero

Kraljica Elizabeta II. bit će pokopana u lijesu koji je obložen olovom, a toliko je težak da će ga trebati nositi osam nosača umjesto standardnih šest. Kovčeg obložen olovom je zapravo lijes unutar lijesa, piše Telegraph. Izradila ga je specijalizirana tvrtka Henry Smith, koja je osnovana 1869., a zatvorena 2005. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Olovni lijes potreban je, kako pišu, jer će kraljica bit pokopana u Memorijalnoj grobnici kralja Georgea VI., njezina oca.

Za to vrijeme izradila je tvrtka i lijes za vojvodu od Edinburgha, ali i lijesove za slavne osobe kao što su Freddie Mercury i Jimi Hendrix.

Nakon što je pažljivo izrađen, kovčeg je održavao direktor poduzeća JH Kenyon Ltd. On se također brinuo o pogrebima kralja Georgea VI. i Winstona Churchilla, sve do 1991., kad je Leverton and Sons preuzeo posao.

- Hrastovi lijesovi sada se izrađuju od američkog hrasta. Mislim da sada ne bismo mogli koristiti engleski hrast za lijes. Bilo bi preskupo - rekao je Andrew Leverton za The Times 2018.

Kraljica Elizabeta II. bit će pokopana u ponedjeljak, 19. rujna. Ispraćaj bi trebao početi u podne po srednjoeuropskom vremenu u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Britanci će dobiti još jedan slobodan dan. Dostojanstvenici će u Westminstersku opatiju putovati u autobusima s pratnjom, a 'zbog strogih sigurnosnih i cestovnih ograničenja' od njih će se tražiti da ne idu svojim privatnim državnim vozilima, navodi se u dokumentima koje je vidio Politico.

Najčitaniji članci