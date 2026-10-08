Krvavi Putinov rođendan: U ruskim napadima poginulo 28 ljudi, među njima petero djece

Rusija je u srijedu zasula Ukrajinu valovima projektila i dronova u jednom od svojih „najpodlijih napada”, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, nakon što je u napadima poginulo najmanje 28 ljudi, među kojima i djeca, a oštećeni su industrijski objekti i energetska infrastruktura. Ministar unutarnjih poslova Ivan Vihivski potvrdio je da je diljem zemlje poginulo 28 ljudi. Najviše žrtava bilo je u Prilukiju, u sjevernoj ukrajinskoj Černihivskoj oblasti, gdje je ruski projektil razorio peterokatnu stambenu zgradu. Regionalni guverner Vjačeslav Čaus izjavio je da je u napadu poginulo 20 ljudi, među njima petero djece.

U srijedu navečer dužnosnici u Kijevu izvijestili su da su dvije osobe poginule u predgrađu glavnog grada od pada krhotina drona.

Zelenskij je rekao da je u napadima diljem zemlje ozlijeđeno 100 ljudi. Ukrajinski predsjednik istaknuo je da su se napadi dogodili na rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. „To je rođendanski dar koji je Putin sam sebi priredio: ubijanje djece, ubijanje ljudi”, rekao je Zelenskij u večernjem videoobraćanju. U ranijoj objavi naveo je da su civili poginuli i u Kijevu te gradovima Oleksandriji i Kremenčuku u središnjoj Ukrajini.

Rusija je tijekom noći ispalila ukupno 70 projektila, među kojima velik broj brzih balističkih projektila, te desetke jurišnih dronova Shahed. „Rusi su željeli zadati bolan i demonstrativan udarac. Bio je to jedan od najpodlijih napada”, rekao je Zelenskij.

U Prilukiju su bager i deseci spasilaca s lopatama pretraživali ruševine zgrade čiji su se dijelovi urušili. Spasioci su ljestvama pristupali preostalim gornjim katovima i iz ruševina izvukli 15 preživjelih. Prema regionalnim vlastima, u gradu je ozlijeđeno oko 55 ljudi. „Razaranja su velika, osobito u središtu grada”, rekao je zamjenik gradonačelnika Danilo Savenko, koji je sa suprugom pobjegao u sklonište čim je čuo nadolazeće projektile.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njegove snage izvele „masovni napad” na objekte vojne industrije u Kijevu i drugim ukrajinskim regijama, koristeći precizno oružje lansirano s kopna, mora i iz zraka te bespilotne letjelice.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je da je oborilo nešto više od 80 posto od 46 ruskih dronova na mlazni pogon, što je znatno više nego prethodnih tjedana, kada je stopa presretanja iznosila između 50 i 60 posto. Rusija od ljeta sve intenzivnije koristi nove brze dronove u neprekidnim napadima na Kijev i druge gradove, a ukrajinska protuzračna obrana teško se nosi s njima. Ratno zrakoplovstvo nije objasnilo nagli porast uspješnosti presretanja.

Zelenskij je naglasio da ruski balistički projektili ostaju najveći izazov za ukrajinsku obranu te da on i njegov tim „svakodnevno traže sustave Patriot koji mogu i moraju štititi ljudske živote”.

Ukrajina je u srijedu primila novu tranšu pomoći Europske unije u iznosu od 1,2 milijarde eura, koja će biti usmjerena na obrambene potrebe, izjavio je premijer Sergij Korecki. Američki sustav Patriot jedino je oružje kojim Ukrajina raspolaže, a koje može presretati brze balističke projektile. Globalne zalihe tih sustava iscrpljene su zbog rata s Iranom i sukoba u Ukrajini.

Rusko ministarstvo obrane navelo je da su među ciljevima bili pogoni i skladišta ukrajinske obrambene tvrtke Fire Point, koja proizvodi krstareće projektile Flamingo te dronove srednjeg i dugog dometa. Napadi su, prema ruskim tvrdnjama, izvedeni u Kijevu te Kijevskoj, Černihivskoj, Kirovohradskoj, Dnjipropetrovskoj, Poltavskoj i Harkivskoj oblasti.

Zelenskij je prošlog tjedna objavio da je Ukrajina prvi put u borbi upotrijebila balistički projektil domaće proizvodnje, koji je razvila tvrtka Fire Point. U intervjuu Reutersu rekao je da očekuje kako će tvrtka do jeseni dovršiti projektil FP-9 većeg dometa. Fire Point tvrdi da će taj projektil moći dosegnuti Moskvu.

Ukrajinski predsjednik također je rekao da su ukrajinske snage u posljednja 24 sata pogodile četiri cilja u Rusiji, među kojima dva naftna postrojenja i vojni poligon u Permskoj, Samarskoj i Astrahanskoj oblasti. U intervjuu Reutersu najavio je da će Ukrajina napadati rusku energetsku infrastrukturu kao odgovor na sve intenzivnije ruske udare na civilne objekte.

Ukrajinski dužnosnici i vojna obavještajna služba tijekom srijede upozoravali su na nadolazeće napade, zbog čega su se brojni stanovnici Kijeva sklonili u stanice podzemne željeznice. Tijekom noći glavnim gradom odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija. U dijelu južne Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom guverner kojeg je postavila Moskva izjavio je da je ukrajinski dron ubio dvoje civila u automobilu. Dužnosnici koje je Rusija postavila u okupiranim dijelovima istočne Donecke oblasti izvijestili su da su u ukrajinskim napadima poginule još tri osobe.