Prema navodima ukrajinskog predsjednika, nove obavještajne informacije sugeriraju da bi Rusija mogla pokrenuti masovni napad na Ukrajinu, a ključna pomoć saveznika bit će presudna za obranu.
Zelenski: Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da najnovije obavještajne informacije upućuju na to da Rusija priprema "masovni napad" na Ukrajinu.
"Postoje ažurirane obavještajne informacije koje pokazuju da Rusija priprema masovni napad", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.
Naglasio je da su ukrajinske službe i zračne snage spremne odgovoriti u mjeri u kojoj to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane.
Zelenski je rekao da će položaj Ukrajine uvelike ovisiti o tome što će joj saveznici moći osigurati od oružja potrebnog za obranu od novog ruskog napada.
"Mnogo toga ovisi o našim partnerima, o svakom čelniku i svakoj zemlji u svijetu koja ima obrambene sposobnosti koje su nam potrebne i može nam ih pružiti", rekao je Zelenski.
Dodao je da je pritom ključna politička volja, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama, Europi i među ostalim partnerima.
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