Krvnik Auschwitza skrivao se mjesecima prerušen u farmera

Kapetan Rudolf Höss 30. travnja 1940. ostvario je svoju veliku ambiciju. S 39 godina te nakon šest godina služenja u SS-u, postavljen je za zapovjednika jednog od prvih koncentracijskih logora u Novom Reichu. Toga proljetnog dana doputovao je na preuzimanje dužnosti u gradić koji je do samo prije osam mjeseci bio dijelom jugozapadne Poljske, a sada je postao dijelom njemačke Gornje Šleske. Na poljskom jeziku gradić se zvao Oswiecim, a na njemačkom Auschwitz, piše Laurence Rees u knjizi Auschwitz : nacisti i "konačno rješenje"

Premda je Höss bio promaknut u zapovjednika, logor kojim je zapovijedao još nije postojao. Dobio je zadaću nadzirati gradnju logora od gomile propalih baraka bivše vojarne Poljske vojske, prepunih štakora, koje su se nalazile na kraju grada razbacane oko terena za dresuru konja. A i okoliš teško da je mogao biti depresivniji. Taj komad zemlje između rijeka Sore i Vistule bio je ravan, siv, tmuran, a klima vlažna i nezdrava.

Foto: KACPER PEMPEL

Nitko tog prvog dana - uključujući nesumnjivo i samog Rudolfa Hössa - nije mogao predvidjeti da će logor u roku od 5 godina postati mjesto najvećeg masovnog ubijanja zabilježenog u povijesti svijeta.

- Malo se toga iznimnog moglo vidjeti u Rudolfu Hössu. Čovjek srednje visine, običnih crta lica i tamnokos. Niti je bio ružan niti izrazito zgodan: jednostavno je podsjećao - kako je kazala Whitney Harris, odvjetnica koja ga je ispitivala u Nürnbergu - 'na normalnu osobu poput prodavača u nekom dućanu'. Nekoliko poljskih logoraša potvrdilo je taj dojam, prisjećajući se Hössa kao mirna čovjeka, sposobna kontrolirati svoje postupke, kao one vrste osobe pokraj koje biste svakog dana prolazili na ulici i ne primjećujući ih.



Kao i kod većine predanih nacista, i njegov su karakter i uvjerenja uobličeni reagiranjima na prethodnih 25 godina njemačke povijesti - na to najturbulentnije razdoblje uopće u povijesti te zemlje.. - navodi autor Rees u svojoj knjizi.

Rudolf Höss rođen je u Schwarzwaldu 1900. godine u katoličkoj obitelji i u ranim godinama bio izložen nizu važnih utjecaja: dominirajući otac koji je inzistirao na pokornosti; u Prvom svjetskom ratu služio je kao jedan od najmlađih dočasnika u njemačkoj vojsci; beznadni osjećaj izdanosti što ga je obuzeo nakon što je Njemačka pretrpjela poraz u rat:; služba u paravojnom Freikorpsu u ranim dvadesetim godinama prošlog stoljeća čime je, kako je umišljao, nastojao otkloniti komunističku prijetnju na granicama Njemačke, te angažman u nasilničkim desničarskim političkim skupinama zbog čega je 1923. završio u zatvoru.

U nacističku stranku učlanio se vrlo rano, u studenom 1922. i nosio člansku iskaznicu s brojem 3240.

- Nakon puštanja iz zatvora 1928. Höss se posvetio još jednom desničarskom uvjerenju koje je, kao i antisemitizam, pomoglo u definiranju nacističkog pokreta: ljubavi za zemljom. Höss se pridružio artamanima, jednoj od zajednica poljoprivrednika što su u to doba cvjetale po Njemačkoj, tamo susreo ženu koja mu je postala suprugom i skučio se, spremajući se postati zemljoradnik. A onda je nastupio trenutka koji mu je promijenio život. U lipnju 1934. pozvao ga je Himmler, Hitlerov šef policije, da napusti zemljoradnju i pridruži se, odnosno uposli se u SS-u, elitnim Shutzstaffel postrojbama koje su prvotno zamišljene i utemeljene kao Führerova osobna garda, a koja je sad, uz ostalo, upravljala i koncentracijskim logorima. Himmler je neko vrijeme poznavao Hössa i sviđao mu se taj čovjek - piše Laurence Rees.

Höss je mogao birati. Nije ga se prisiljavalo da se dragovoljno javi jer nitko nije novačen u SS. Pa, ipak, odlučio se pridružiti. U svojoj autobiografiji objašnjava razloge takve odluke:

'Zbog brzog napredovanja i plaće koja je išla uz to, bio sam uvjeren da moram načiniti i taj korak'. No to je samo napola istina. Kako je pisao nakon poraza nacizma, Höss, kako se moglo i očekivati, propušta spomenuti za nj presudan čimbenik - vlastito emotivno stanje u trenutku stupanja u SS.

Foto: Screenshot/youtube

- Godine 1934. Höss se morao osjećati svjedokom početka novog i čudesnog svijeta. Hitler je bio tek godinu dana na vlasti i već su na red došli unutarnji neprijatelji nacista - ljevičarski političari, 'dangube', protudruštveni elementi, Židovi. Diljem zemlje Nijemci koji nisu pripadali tim specifičnim skupinama, pozdravljali su ono što su gledalo oko sebe. Tipična je reakcija Manfreda von Schroedera, sina hamburškog bankara koji se 1933. pridružio Nacističkoj stranci: 'Opet je u svemu uspostavljen red, sve je bilo čisto. Raširio se neki osjećaj nacionalnog oslobođenja, nekoga novog početka... Ljudi su govorili: 'Pa ovo je revolucija, zapanjujuća, mirna revolucija ali revolucija'.

