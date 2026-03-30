Kuba dobila pošiljku nafte iz Rusije nakon duže nestašice

Ruski tanker Anatolij Kolodkin, koji prevozi humanitarnu pošiljku od 100.000 tona sirove nafte, stigao je u Kubu, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija Interfax, pozivajući se na rusko Ministarstvo prometa. Trenutačno se očekuje istovar tereta u luci Matanzas. Podaci o pomorskom prometu kompanije LSEG ranije su pokazali da se brod kreće uz sjevernu obalu Kube. Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je naglo promijenio mišljenje o blokiranju pošiljaka nafte Kubi, rekavši da "nema problema" s bilo kojom zemljom koja šalje sirovu naftu toj zemlji.

Kubi je potreban uvoz loživog ulja i dizela za proizvodnju energije i izbjegavanje daljnjih prekida opskrbe, dok prodaja benzina ostaje strogo ograničena.

Sjedinjene Države prekinule su izvoz venezuelske nafte Kubi nakon što su u siječnju svrgnule predsjednika Nicolasa Madura.

Trump je prijetio uvođenjem carina svakoj zemlji koja šalje sirovu naftu Kubi, nakon čega je Meksiko, najveći dobavljač uz Venezuelu, zaustavio svoje isporuke.

Kao rezultat toga, Kuba nije primila tanker s naftom tri mjeseca, prema riječima predsjednika Miguela Diaza-Canela.

To je pogoršalo energetsku krizu koja je dovela do niza nestanaka struje diljem zemlje s 10 milijuna stanovnika.

Kubanski zdravstveni dužnosnici kažu da je kriza povećala rizik od smrtnosti za kubanske pacijente oboljele od raka, posebno za djecu.