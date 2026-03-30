Trump dopustio dolazak ruskom tankeru do Kube: 'Jedan brod im baš ništa ne znači. Gotovi su'

Američki predsjednik Donald Trump signalizirao je u ponedjeljak promjenu stava prema naftnoj blokadi Kube, izjavivši da "nema ništa protiv" toga da bilo koja zemlja isporuči naftu toj otočnoj državi, dok se ruski naftni tanker približava kubanskoj luci. Sankcionirani ruski tanker plovio je uz istočnu obalu Kube rano u ponedjeljak, prema podacima o pomorskom prometu, i očekuje se da će danas uploviti u luku.

SAD je blokirao venezuelanski izvoz nafte na Kubu nakon svrgavanja venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura s vlasti 3. siječnja, a predsjednik Trump zaprijetio je uvođenjem visokih carina svakoj zemlji koja isporuči naftu u tu karipsku državu. Meksiko, uz Venezuelu najveći izvoznik nafte na Kubu, nakon toga je obustavio isporuke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Posljedično na Kubu već tri mjeseca nije pristigao nijedan tanker, prema riječima predsjednika Miguela Diaza-Canela, što je dodatno produbilo energetsku krizu koja je dovela do strogog racioniranja goriva i niza nestanaka struje u zemlji s 10 milijuna stanovnika. Kubanski zdravstveni dužnosnici navode da je kriza povećala rizik smrtnosti za Kubance koji se liječe od raka, a osobito za pacijente u dječjoj dobi.

U obraćanju novinarima na predsjedničkom avionu Air Force One, Trump je izrazio suosjećanje s kubanskim narodom i njihovom potrebom za energijom, naglasivši da ga ne brine da bi eventualna pomoć Kubi mogla podržati komunističku vladu u Havani jer predviđa da će uskoro pasti sama od sebe.

- .Ako neka zemlja želi sada poslati malo nafte na Kubu, meni to ne smeta, bila to Rusija ili ne. Kuba je gotova. Imaju loš režim. Imaju jako loše i korumpirano vodstvo, i to što će dobiti jedan tanker nafte ne znači baš ništa. Radije bih ga (tanker) pustio, bez obzira je li ruski ili pripada nekome drugome, jer ljudima treba grijanje i hlađenje i sve druge neophodne stvari - rekao je Trump.

Izrazivši zabrinutost za Kubance, Trump je dao i niz prijetećih izjava protiv kubanske vlade i rekao da će više pozornosti obratiti na tu zemlju tek 150 kilometara udaljenu od američke obale, nakon što se pozabavi Iranom.

Dovoljno nafte za mjesec dana

Sredinom ožujka SAD je privremeno ukinuo sankcije Rusiji kako bi povećao opskrbu naftom koju je ograničio američko-izraelski rat protiv Irana. Međutim, ta je mjera obuhvaćala i izuzeća koja su eksplicitno zabranila transakcije s Kubom i drugima, primjerice, Iranom, Sjevernom Korejom i Krimom.

Tanker Anatolij Kolodkin isplovio je iz ruske luke Primorsk prevozeći oko 650 tisuća barela nafte, pokazali su podaci o pomorskom prometu kompanije LSEG. Prema drugim izvještajima, na brodu se nalazi 730 tisuća barela.

Službeni kubanski list Cubadebate nazvao je rusku isporuku izravnim izazovom američke naftne blokade, nakon što je sankcionirano plovilo pod pratnjom ruske mornarice prošlo kroz La Manche na putu prema Karibima.

Pozivajući se na neimenovanog američkog dužnosnika upućenog u situaciju, New York Times izvijestio je u nedjelju da je američka obalna straža dozvolila sankcioniranom tankeru da otplovi prema Kubi, iako razlog nije bio jasan. No, blokiranje tankera silom moglo je dovesti do eskalacije sukoba s Rusijom u osjetljivom geopolitičkom trenutku, napominje Reuters.

Dolazak Anatolija Kolodkina na Kubu značajan je jer je britanska vlada dopustila još jednom sankcioniranom ruskom tankeru, VAYU 1, da prođe kroz La Manche nakon što je prošli tjedan najavila da je ovlastila vojsku za ulazak na sve takve brodove koji prolaze kroz britanske vode, izjavio je Brett Erickson iz konzultantske kompanije Obsidian Risk Advisors.

Rusiji rat u Iranu odnosi ogromnu korist, a sada ima i priliku isporučiti prijeko potrebnu naftu Kubi, čija je strateška važnost za Moskvu porasla od pada saveznika u Siriji i Venezueli te u vrijeme napada na Iran, kazao je Erickson.

Havana može funkcionirati s relativno malo nafte. Bareli s Kolodkina dostatni su za oko dva i pol tjedna kubanskih potreba, no mogu se rastegnuti na oko mjesec dana, s obzirom na racioniranje, smatra stručnjak.