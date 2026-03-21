ENERGATSKA KRIZA

Kuba odbila uvoz goriva za američko veleposlanstvo

Piše HINA,
Kuba odbila uvoz goriva za američko veleposlanstvo
Prema Washington Postu, kubanske vlasti zaustavile su pošiljke goriva iz Sjedinjenih Država namijenjene veleposlanstvu po dolasku u luku Mariel ranije ovog tjedna

Kuba ne dopušta američkom veleposlanstvu u Havani uvoz dizela za napajanje svojih generatora tijekom energetske krize na otoku, prema izvješću medija.

CANEL UZVRAĆA Trump rekao da bi 'preuzeo Kubu', uzvratio mu predsjednik: 'Čekat će te naslomljiv otpor'
Trump rekao da bi 'preuzeo Kubu', uzvratio mu predsjednik: 'Čekat će te naslomljiv otpor'

Kubansko ministarstvo vanjskih poslova odbilo je zahtjev, izvijestio je u petak Washington Post, pozivajući se na prosvjednu notu u kojoj je Havana opisala pravo veleposlanstva na takve privilegije kao "besramne" i nedostupne kubanskom narodu.

Do poteza je došlo u trenutku kad se taj karipski otok bori s ozbiljnom nestašicom goriva i redovitim nestancima struje. Otprilike 10 milijuna ljudi u toj socijalističkoj zemlji već je dugo pogođeno lošim ekonomskim upravljanjem, korupcijom i američkim trgovinskim embargom koji je na snazi desetljećima.

Dugotrajna ekonomska kriza gurnula je Kubu na rub kolapsa. Njezina infrastruktura propada, a električna mreža je zastarjela, zbog čega se oni koji si to mogu priuštiti oslanjaju na generatore kako bi si osigurali kontinuitet struje.

'TO BI BILO DOBRO' Trump: S Kubom mogu raditi što god poželim! Mogu je zauzeti!
Trump: S Kubom mogu raditi što god poželim! Mogu je zauzeti!

Odnosi između Sjedinjenih Država i Kube napeti su od revolucije Fidela Castra 1959. godine, a dodatno su se pogoršali otkako je predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost. U prosincu je Trumpova vlada Kubi većinom presjekla pristup nafti prijeteći carinama dobavljačima i ograničavajući uvoz iz Venezuele, ključnog saveznika. Zemlja za proizvodnju električne energije uvelike ovisi o nafti.

Prema Washington Postu, kubanske vlasti zaustavile su pošiljke goriva iz Sjedinjenih Država namijenjene veleposlanstvu po dolasku u luku Mariel ranije ovog tjedna.

Veleposlanstvo je potom obavijestilo Washington da će možda morati smanjiti broj osoblja u nadolazećim tjednima ako se blokada nastavi. Osoblje je već smješteno u zajednički smještaj i dobilo je upute da radi od kuće kako bi uštedjelo energiju, izvijestile su novine pozivajući se na anonimni izvor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 1
Imamo dokument! Raspudići su već u posjedu kuće, a trebat će i legalizaciju. Otkrivamo i cijenu
PREŠUĆENI DETALJI

Imamo dokument! Raspudići su već u posjedu kuće, a trebat će i legalizaciju. Otkrivamo i cijenu

U prvim izjavama su prešutjeli potrebu legalizacije jer je dio kuće građen mimo dozvole. Nisu dali samo kaparu, već su na osnovu isplate 400.000 eura već u posjedu nekretnine. Za vlasništvo trebaju kredit uz jedan uvjet
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Saznajte rezultate Eurojackpota za 23. kolo održano 20. ožujka 2026. godine, uključujući izvučene brojeve, raspodjelu dobitaka i očekivani jackpot za sljedeće kolo
Premijer upozorio: 'Ova kriza će biti ozbiljna!'; Donosimo veliku analizu: 'Sve raste preko 10%'
VELIKI VODIČ

Premijer upozorio: 'Ova kriza će biti ozbiljna!'; Donosimo veliku analizu: 'Sve raste preko 10%'

Prijevoznici: Cijena transporta će rasti 10 do 15 posto • Poljoprivrenici: U dva tjedna neopravdano je cijena umjetnih gnojiva rasla i do 40 posto • I Vlada sprema paket novih mjera

