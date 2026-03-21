Kuba odbila uvoz goriva za američko veleposlanstvo

Kuba ne dopušta američkom veleposlanstvu u Havani uvoz dizela za napajanje svojih generatora tijekom energetske krize na otoku, prema izvješću medija.

Kubansko ministarstvo vanjskih poslova odbilo je zahtjev, izvijestio je u petak Washington Post, pozivajući se na prosvjednu notu u kojoj je Havana opisala pravo veleposlanstva na takve privilegije kao "besramne" i nedostupne kubanskom narodu.

Do poteza je došlo u trenutku kad se taj karipski otok bori s ozbiljnom nestašicom goriva i redovitim nestancima struje. Otprilike 10 milijuna ljudi u toj socijalističkoj zemlji već je dugo pogođeno lošim ekonomskim upravljanjem, korupcijom i američkim trgovinskim embargom koji je na snazi desetljećima.

Dugotrajna ekonomska kriza gurnula je Kubu na rub kolapsa. Njezina infrastruktura propada, a električna mreža je zastarjela, zbog čega se oni koji si to mogu priuštiti oslanjaju na generatore kako bi si osigurali kontinuitet struje.

Odnosi između Sjedinjenih Država i Kube napeti su od revolucije Fidela Castra 1959. godine, a dodatno su se pogoršali otkako je predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost. U prosincu je Trumpova vlada Kubi većinom presjekla pristup nafti prijeteći carinama dobavljačima i ograničavajući uvoz iz Venezuele, ključnog saveznika. Zemlja za proizvodnju električne energije uvelike ovisi o nafti.

Prema Washington Postu, kubanske vlasti zaustavile su pošiljke goriva iz Sjedinjenih Država namijenjene veleposlanstvu po dolasku u luku Mariel ranije ovog tjedna.

Veleposlanstvo je potom obavijestilo Washington da će možda morati smanjiti broj osoblja u nadolazećim tjednima ako se blokada nastavi. Osoblje je već smješteno u zajednički smještaj i dobilo je upute da radi od kuće kako bi uštedjelo energiju, izvijestile su novine pozivajući se na anonimni izvor.