Udio Rusije u opskrbi Europe plinom iznosi od 30 do 40 posto, kako je prije desetak dana izjavio katarski ministar Saad al-Kaabi, a ruski Gazprom je objavio da je rezervirao znatno veće kapacitete za transport plina cjevovodom preko teritorija Ukrajine u Europu iako je to ranije odbijao. U Hrvatskoj ne bi trebalo doći do nestašice plina, ali ono što je sigurno, je da već od 1. travnja cijene plina skaču, čime će se dodatno opteretiti ionako već oslabljen standard građana koji se od ljeta suočavaju s poskupljenjima hrane, dok je od jeseni mahnito krenuo porast cijena goriva.