Kuga u Sibiru, u karanteni 200 ljudi. Dr. Cvitković za 24sata: Jedan oblik je najsmrtonosniji

Pojava kuge u Sibiru, odnosno informacija o slučaju koji se istražuje u Rusiji, ponovno je otvorila pitanje bolesti za koju se često misli da pripada dalekoj prošlosti. No kuga nije iskorijenjena i pojedinačni slučajevi i danas se bilježe u svijetu.

Uzbuna je počela kada je 27-godišnja laboratorijska tehničarka Darija Šipilova iz Irkutskog instituta za borbu protiv kuge preminula u bolnici nekoliko dana nakon što je priključena na respirator zbog teške upale pluća. Prema jednoj verziji, navodno je razbila epruvetu sa živim uzorkom bakterije 25. rujna, dok su se prema drugoj simptomi kuge pojavili nakon povratka s terenske ekspedicije u Burjatiji, u blizini granice s Mongolijom gdje je zabilježeno prirodno žarište bolesti, a u karantenu je stavljemo preko 200 ljudi.

HZJZ za 24sata: Kuga sad nije prisutna u Europi

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 24sata su odgovorili da vezano uz slučaj incidenta u laboratoriju u Sibiru, prema ECDC izvješćima trenutno nemaju službenih obavijesti prijava o tom slučaju, pa se za sada slučaj vodi kao pneumonija nepoznatog uzročnika.

- Kuga trenutačno nije prisutna u Europi, a posljednji slučajevi zabilježeni su prije više od 50 godina. Iako postoji mogućnost unošenja uzročnika putem putnika i transporta iz endemskih područja, rizik daljnjeg širenja bubonske kuge u Europi vrlo je malen. Najveći potencijalni rizik za lokalni prijenos predstavlja plućna kuga zbog mogućnosti izravnog prijenosa respiratornim kapljicama. Za stanovništvo Hrvatske i ostatka Europe bez bliskog kontakta s oboljelom osobom koja ima plućno oblik kuge nema rizika od zaraze - ističu iz HZJZ-a za 24sata.

Navode da je kuga akutna bakterijska zoonoza čiji uzročnik je bakterija Yersinia pestis, a da rezervoari mogu biti divlji glodavci (npr. štakora, miševa, vjeverica, prerijskih pasa) ili kućni štakor, a prenosilac je buha. U prirodi kruži prvenstveno među malim sisavcima i njihovim buhama. Kuga se također može širiti kontaktom s tekućinom ili tkivima zaraženih životinja.

Kuga se uglavnom nalazi u glodavaca. Prijenos između glodavaca i ljudi obično je putem buha.

- Čovjek se može zaraziti na nekoliko načina: ugrizom zaražene buhe – najčešći put, tipično dovodi do tzv. bubonske kuge – kada nastaje upala limfnih čvorova lokaliziranih blizu ulaska uzročnika u organizam, izravnim kontaktom s tkivom ili tjelesnim tekućinama zaražene životinje ili čovjeka, udisanjem infektivnih respiratornih kapljica pri bliskom produljenom kontaktu sa simptomatskom osobom koja ima plućnu kugu, u laboratoriju, nezaštićenim kontaktom ili udisanjem aerosola nastalog pri rukovanju živom kulturom.

Iako je prijenos s čovjeka na čovjeka rijedak u slučaju bubonske kuge, u slučajevima plućne kuge javlja se nakon udisanja infektivnih kapljica zaraženih osoba - navode iz HZJZ-a.

Prijenos s čovjeka na čovjeka se zbiva kapljičnim putem, od bolesnika s plućnom infekcijom (primarna plućna kuga), koja je, kažu, jako zarazna.

- Plućna kuga je najopasniji i najbrže progresivni oblik. Može nastati kao primarna infekcija nakon udisanja bakterija ili kao komplikacija drugog oblika kuge kada se bakterija proširi na pluća. Bez liječenja bubonska kuga ima stopu smrtnosti od oko 50-60 %, a septična i plućna kuga bez liječenja neizostavno ima fatalan ishod - ističu.

Incident razbijanja epruvete sa živom bakterijom smatra se, kažu, kao potencijalno ozbiljna profesionalnu izloženost.

- Kod procjene rizika izloženosti laboratorijskog osoblja treba uzeti u obzir o količini uzročnika, načina nastanka incidenta u smislu mogućnosti stvaranja aerosola tj. raspršivanja uzročnika, jesu li osobe koristile propisanu zaštitnu opremu, kakvi su laboratorijski uvjeti zaštite i slično. U takvim slučajevima se osobe udaljavaju s mjesta incidenta, obavještava se odgovorne osobe prema postojećim protokolima dobre laboratorijske prakse, radi se procjena okolnosti događaja i rizika izloženosti osoba i u slučaju potrebe, odnosno kada se utvrdi potencijalna izloženost primjena postekspozicijske antibiotske profilakse odnosno preventivne primjene antibiotika, dekontaminacija prema unaprijed propisanom laboratorijskom postupku i odgovarajućom osobnom zaštitnom opremom - navode.

Razdoblje inkubacije je, kažu, obično 1–7 dana, ovisno o obliku i načinu zaraze, kod plućnog oblika je kraća i može biti od jednog dana do četiri dana.

- Simptomi su ili teška pneumonija ili opsežna limfadenopatija s visokom vrućicom, koja često napreduje do septikemije, a može razviti u različite kliničke oblike.

Bubonska kuga: najčešći oblik kuge, gdje se simptomi pojavljuju 2 do 6 dana nakon infekcije i uključuju povećane limfne čvorove na koži, unutar usta i blizu prepona. Ako se ne liječi, stopa smrtnosti iznosi između 40 do 70 %.

Primarna plućna kuga: simptomi se pojavljuju 1 do 4 dana nakon infekcije, s bolovima u prsima, stvaranjem guste sluzi u plućima, respiratornim distresom i smrću u roku od 24 sata.

Septikemijska kuga: Simptomi se pojavljuju 2 do 6 dana nakon infekcije i krvna je infekcija koja dovodi do infekcije drugih organa. Bez antibiotika, ova bolest je gotovo uvijek kobna.

Rano otkrivanje i liječenje, je kao i kod svih akutnih ozbiljnih zaraznih bolesti ključno kako bi se spriječili razvoj komplikacija i smrtni ishodi bolesti - dodaju iz HZJZ.

Liječenje je, kažu, važno započeti i u slučaju sumnje na kugu i prije laboratorijske potvrde bolesti, odnosno liječenje se ne odgađa zbog čekanja laboratorijskih rezultata.

Dr. Cvitković: Plućni oblik je najsmrtonosniji

Prof. prim. dr. sc. Ante Cvitković, dr. med., spec. epidemiologije, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, za 24sata kaže kako sama pojava pojedinačnih slučajeva kuge nije ništa neuobičajeno.

- Kad je riječ o kugi, ta je bolest prisutna već niz godina, primjerice u SAD-u, a bilo je slučajeva i u Peruu i na Madagaskaru. Pojava pojedinačnih slučajeva nije ništa neuobičajeno. Međutim, ako je došlo do toga da je uzročnik pobjegao iz laboratorija, onda je to sasvim druga priča i bilo bi zanimljivo znati što je stvarni način nastanka tog slučaja - kaže dr. Cvitković.

Uzročnik kuge je, dodaje, bakterija Yersinia pestis, a bolest se najčešće povezuje s glodavcima i buhama. Zaražene buhe mogu bakteriju prenijeti na čovjeka, primjerice nakon kontakta sa zaraženim štakorima ili miševima. Kod plućnog oblika kuge moguć je i prijenos s čovjeka na čovjeka kapljičnim putem, odnosno kašljanjem i respiratornim sekretom.

- Kuga se može pojaviti u nekoliko oblika. Najčešći je bubonski oblik, kod kojeg dolazi do povećanja i upale limfnih čvorova. Postoji i plućni oblik, koji je najteži i može biti smrtonosan, dok se najblaži oblik povezuje s tzv. pestis minor. Kad govorimo o smrtnosti, plućni oblik je najteži i kod njega je bilo najviše umrlih. Inkubacija, odnosno vrijeme od ulaska patogenog mikroorganizma u organizam do pojave prvih znakova bolesti, traje otprilike dva do tri dana. Plućni oblik može izgledati kao teška upala pluća, uz visoku temperaturu, i može biti vrlo smrtonosan - objašnjava dr. Cvitković.

Ipak, situacija danas nije ista kao u prošlosti. Za razliku od vremena velikih epidemija, kuga se, kaže prof.dr. Cvitković danas liječi antibioticima, pa je smrtnost znatno manja ako se bolest pravodobno prepozna i liječi.

Ranije je smrtnost bila visoka

- Ranije je smrtnost bila jako visoka, a obolijevalo se i u velikim gradovima. Danas se slučajevi češće pojavljuju u ruralnim područjima ili manjim gradovima. Nakon Drugog svjetskog rata Europa nije bilježila slučajeve kuge, ali to ne znači da je bolest nestala - kaže naš sugovornik.

Godišnje se u svijetu zabilježi nekoliko stotina slučajeva kuge, uglavnom u područjima gdje bakterija prirodno cirkulira među životinjama. Zato je, kaže dr. Cvitković, kod aktualnog slučaja u Rusiji najvažnije utvrditi kako se osoba zarazila.

- Bilo bi zanimljivo znati je li ta osoba došla u kontakt sa štakorima ili drugim glodavcima, je li dirala oboljele životinje, je li do zaraze došlo preko buhe ili je riječ o nekom drugom načinu. Ako je riječ o ovom slučaju u Rusiji, prema podacima koje sada imamo, vrlo je mala vjerojatnost da je netko u Europi bio u kontaktu s tom osobom i da bi se bolest širila - ističe.

Stoga, prema trenutačno dostupnim informacijama, nema, dodaje, razloga za strah od širenja kuge Europom.

- Nema velike bojazni da bi se kuga proširila Europom ili svijetom, prema podacima koje sada imamo. Kuga je obvezna za prijavljivanje, a u slučaju pojave bolesti u Europi informacije bi bile dostavljene i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo - zaključuje dr. Cvitković.