Kujundžić ispitivao o Božjim zapovijedima: Koja je osma?

Ministar zdravstva Milan Kujundžić komentirao je najave splitskog KBC-a o mogućoj tužbi protiv Mostove zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić. Usput je ispitivao novinare znaju li Božje zapovjedi.

Upitan je je li to direktan pritisak na one koji iznose svoje svjedočanstva da ih ne iznose.

- Moj stav je uvijek isti, a to je da je zakon jednak za sve, i za one koji su pogriješili u odnosu prema pacijentu ili krivo liječili, kao i za one koji iznose neistine - rekao je Kujundžić za N1.

- Nije to pritisak. Među 10 zapovijedi Božjih, osma je koja? 'Ajmo, da vas vidim malo - upitao je novinare. Dodao je i kako treba sankcionirati sve koji iznose neistine.