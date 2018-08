'Kujundžić uporno ponavlja da je sustav dobar, a mladi umiru'

Tijekom mojeg mandata nismo planirali mijenjati ništa u sustavu Hitne pomoći. Dugoročno, imali smo plan prebaciti se na sustav kakav postoji svuda u svijetu, a to su tzv. paramedics - srednji medicinski kadar posebno educiran za napredno oživljavanje, uz ulaganje u dodatnu opremu u kolima Hitne. S obzirom na manjak liječnika, postao je luksuz osloniti se samo na njihovo znanje u kolima koja nisu opremljena. Zato bismo taj educirani srednji medicinski kadar koristili za hitno oživljavanje. No izostale su edukacije, ali i reforme još od 2016., kazao je za 24sata bivši ministar zdravstva Siniša Varga.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

'Potrebne su kompetencije i znanje'

U razgovoru za N1 istaknuo je kako je preživljavanje sada u Hrvatskoj daleko ispod onog u EU. Razlog tome je, smatra, udaljenost tima od mjesta nesreće koja je jednostavo prevelika, ali i educiranost te broj stručnog kadra.

- U Zaprešiću je to bilo blizu, ali dogodilo se da dolaze medicinska sestra i tehničar koji nemaju kompentencije i znanje, ali i kola im nisu opremljena da mogu rješavati ovakve slučajeve - kazao je.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Svi mi imamo svoje životne priče, imao sam slučaj u obitelji da je liječnik krivo dijagnosticirao infarkt i ta je osoba preminula. Još je primijenio i krivi lijek. Ne govorim samo o brzini dolaska - već te osobe moraju imati kompentencije i znanje da to mogu obavljati. Većina liječnika na Hitnoj su mladi liječnici koji iščekuju specijalizaciju, i to je dobro za praksu ali nemaju dovoljno iskustvo koje treba imati na terenu. Predlagali smo da se educira srednji i viši kadar kako bi unesrećenog u "zlatnom satu" mogli dovesti na objedinjeni hitni prijem. - naglasio je Varga.

'Nedovoljan broj timova'

Reforma je, kaže. počela 2011., naslijedili su je od HDZ-a, a onda se ništa nije radilo do 2016., sve su okrenuli naopako.

- Ukinuli su značajan broj timova na terenu, nisu pratili reformu, sad imamo nedovoljan broj timova, ukinuli su raspravu o hitnoj helikopterskoj medicinskoj službi. Dogodilo se i da je ravnatelj KBC-a Split preminuo na plaži, tamo se našao liječnik, ali nije imao opremu da ga spasi. A da ne govorimo o prometnim nesrećama u kojima ginu mladi. Smatramo da treba napraviti puno po pitanju reforme, a već dvije godine izostaje bilo kakva reforma u zdravstvu - objašnjava Varga.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

'Na Kujundžiću je moralna odgovornost'

Na pitanje treba li Kujundžić dati ostavku:

- To je na njemu, to je na njegovoj duši, on mora to sam procijeniti. Kada premijer procijeni da ministar ne radi dobro, onda će doći do ostavke. Na ministru je moralna odgovornost. Ministar Kujundžić uporno ponavlja da je sustav dobar i da se sve radi po pravilima struke, ali nažalost, mladi ljudi umiru.