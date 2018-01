Kujundžić: Za sve u zdravstvu sam odgovoran, osim za 'pad'

Postoji potreba za inovativnim lijekovima, koji oboljelima daju određenu nadu, a koliko su učinkoviti pokazat će vrijeme, izjavio je ministar zdravstva Milan Kujundžić prije tematske sjednice koju je u Saboru organizirao Odbor za zdravstvo na temu: "Posebno skupi lijekovi - naše potrebe i naša realnost".

Ministar ističe kako je Hrvatska posljednjih godina pokazala odgovornost uvažavajući potrebe bolesnih, a iznio je i podatak da Fond za skupe lijekove pri HZZO-u raspolaže s preko milijardu kuna.

- U godinu dana povećali smo sredstva za 55 posto što ni jedna zemlja u svijetu nije učinila. To nažalost nije dovoljno za one kojima lijek treba - kazao je Kujundžić napominjući kako o ovoj temi treba razgovarati na svim razinama i tražiti rješenja. Postavilo se i pitanje računa koji su otvoreni pri Ministarstva zdravstva za prikupljanje donacija građana za nabavu lijekova za spinalnu mišićnu atrofiju i neuroblastom za koje je prikupljeno manje od 30.000 kuna.

Na pitanje koliko je Vlada uplatila novca i može li to biti fijasko s obzirom na to da donacije uplaćuju građani i tvrtke i to vrlo malo, odgovorio je:

- Vlada će bez sumnje kao i do sada pokazati osjetljivost za problematiku kao što je pokazala za neuroblastom i spinalnu mišićnu atrofiju. Po tome Hrvatska prednjači ne samo među zemljama sličnim nama nego i među brojnim bogatim zemljama gdje zapravo iz osnovnog fonda se to ne plaća, tako da Hrvatska je tu uistinu napravila veliki iskorak. Ne sumnjam da će Vlada uplatiti na taj račun u trenutku kada se bude moglo kupovati i kada bude medicinskih indikacija - poručio je Kujundžić.

Kritički se osvrnuo na sebe i sa svoje suradnike te priznao kako nisu dovoljno učinili da se građane senzibilizira za probleme oboljelih kako bi uplatili donacije. Najavio je kako će se krenuti u medijsku kampanju. Osvrnuo se i na zahtjeve roditelja čija djeca boluju od spinalne mišićne atrofije, a koji traže da se osnuje Fond za liječenje teških bolesti koji će se puniti iz proračuna. Kujundžić je ponovio kako taj fond postoji pri HZZO-u te da je Vlada posljednjih godinu dana povećala izdvajanja u njega.

I dok se roditelji oboljele djece pitaju i tko određuje pravo na liječenje, a istovremeno Hrvatsko društvo neuropedijatara iznosi stav kako sva oboljela djeca imaju pravo na lijek, ministar zdravstva kazao je kako to određuje povjerenstvo sastavljeno od neuropedijatara i drugih medicinskih stručnjaka.

Neizbježno pitanje za Kujundžića odjeća li se odgovornim što Hrvatska pada na listi koja mjeri kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite u svim europskim zemljama i da su nam u tom segmentu prestigle Srbija, Slovenija i Crna Gora.

- Za sve što se događa sada u hrvatskom zdravstvu pod jedan sam ja odgovoran i osjećam odgovornost u tom smislu, međutim za taj tzv. pad nisam odgovoran. U tom tzv. padu su korišteni podaci iz Hrvatske zadnjih pet do šest godina. Međutim odgovornost je na meni apsolutna, sve što se ukaže da u Hrvatskoj nije dobro ili bi moglo biti bolje treba mijenjati i na tom tragu ću ustrajati kao što sam i do sada - poručio je.

Ustvrdio je i da zemlje u susjedstvu koje dobro stoje, stoje na štetu svojih građana.

- U tim zemljama veliki većinu pretraga i postupaka pacijenti nemaju iz zdravstvenog osiguranja nego sami plaćaju. Neću navoditi sad zemlje, no Hrvatska je među rijetkim zemljama u kojoj sve možete dobiti preko HZZO-a - ustvrdio je.

Kujundžić je ponovno kazao kako se u bolnicama kreće s prioritetnim listama čekanja te da ozbiljno bolesni će dobiti specijalistički pregled u roku od tri dana, a dva do četiri tjedna sve dijagnostičke i terapijske postupke.

I dok predsjednik Hrvatske liječničke komore Trpimir Goluža upozorava da smo u novoj fazi odlaska liječnika te da u ovom trenutku 120 studenata ima potpisan ugovor o stipendiji i čim je završe odlaze u inozemstvo, ministar je uzvratio da sve zemlje u Europi imaju manjak liječnika. Naveo je kako Englezi odlaze u Njemačku nuditi stipendije studentima.

- To je jedna pojava koja će možda uzimati više maha, al u ovom trenutku na nama je tražiti način kako zadržati liječnike u Hrvatskoj - rekao je.

Na pitanje ugrožava li to zdravstveni sustav Kujundžić je uzvratio:

- Ne. U ovom trenutku sustav po ni jednom osnovu nije ugrožen. Sada u sustavu imamo 1500 liječnika više nego prije deset godina no to ne znači da ne moramo biti oprezni i prevenirati bilo kakva zbivanja kao što je ovo - rekao je.

Na Golužine tvrdnje kako ministar nema potporu premijera za prave reforme, Kujundžić je predsjednika Liječničke komore pozva da ako se želi baviti politikom da izađe na izbore, a ne da se skriva iza komore.

- Reforme ova Vlada sprema, reforme idu, one se već događaju na manje bučan marketinški način. Nisam osoba koja stvara buku i priča, a od toga ne bude ništa. Brojne stvari su se već dogodile, i dogodit će se bez velike halabuke - poručio je ministar zdravstva.

Predsjednica Saveza društava distrofičara Hrvatske Marica Mirić kazala je kako su oni tražili sjednicu, a zahtijevaju da postoji rana dijagnostika kako bi imali jasnu sliku o svakom oboljelom djetetu te kako bi se znali prioriteti.



Uz to traže i referentni centar za mišićnu distrofiju i neuromuskularne bolesti u kojem će biti stručnjaci za mišićnu distrofiju, a ne da pacijenti hodaju od centra do centra te stručnjaka do stručnjaka.



- Tražimo da znamo tko su članovi povjerenstva koje je formirano za Spinrazu i za skupe lijekove te da roditelji i udruge budu uključeni u povjerenstvo ne kao medicinski stručnjaci nego kao eksperti za dijagnoze koje mi zastupamo. Tražimo da ovaj Fond za skupe lijekove odnosno inovativne terapije bude uistinu transparentan - kazala je Mirić.