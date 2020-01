Kujundžićeva žena kupila kuću, ne žele otkriti otkud im novac

Obitelj ministra zdravstva, Milana Kujundžića, krajem prošle godine kupila je još jednu kuću u Zagrebu, no kako je istražio Telegram, ovaj je slučaj problematičan u nekoliko segmenata.

Iz imovinske kartice nisu vidljiva sredstva iz kojih je obitelj Kujundžić mogla isplatiti ovu nekretninu do kraja. Kuća s okućnicom nalazi se u Maksimiru, ukupne je površine 288 četvornih metara, a vlasnica je Kujundžićeva supruga Tatjana Kujundžić i platila ju je 1,462.500 kuna.

Ministar je u razgovoru za Telegram rekao kako je od nekoga posudio 300.000 kuna no iznos te pozajmice nije upisao u karticu niti je otkrio kod koga se zadužio. Nadalje, za ostatak iznosa – 412.500 kuna tvrdi da je podmiren iz štednje, no to se ne poklapa s podacima koje je dostavio Povjerenstvu za sukob interesa.

Telegram donosi da je Tatjana Kujundžić krajem prošle godine kupila kuću za 1,462.500 kuna. U studenome prošle godine u PBZ-u je podigla kredit u iznosu 750.000 kuna. No, tim kreditom pokriveno je samo pola cijene koju je gospođa platila; do punog iznosa nedostaje 712.500 kuna.

Kujundžić tvrdi da je 300.000 kuna posudio od prijatelja, ali i dalje nedostaje 412.500 kuna.

Osim toga, u ministrovoj imovinskoj kartici stoji kako supruga i on imaju 275.000 kuna ušteđevine. Taj iznos je i dalje u kartici, pa je nejasan Kujundžićev odgovor da je dio cijene isplaćen iz ušteđevine.

Kujundžić nije u imovinsku karticu upisao posudbu, iako je morao.