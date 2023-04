Kuleba poručio: 'Crno more bi trebalo postati more NATO-a'

NATO bi trebao imati veću ulogu u sigurnosti na Crnom moru i integrirati ukrajinsku protuzračnu i proturaketnu obranu sa savezničkima, rekao je u četvrtak ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.

- Crno more je od ključne važnosti da cijela Europa bude mirna i orijentirana prema budućnosti. Nažalost, to je također primjer kako se brzo stvari mogu pogoršati ako se ignorira prijetnje. Vrijeme je da Crno more postane ono što je postalo Baltičko more, more NATO-a - rekao je Kuleba u govoru putem video-veze na konferenciji o sigurnosti u crnomorskoj regiji koja se održava u Bukureštu.

Crno more i ukrajinska crnomorska obala ključne su bojišnice u ruskom ratu protiv Ukrajine koji je započeo u veljači prošle godine.

I Moskva i Kijev ovise o njemu za izvoz. Ruska blokada ukrajinskih luka zaprijetila je globalnom glađu prošle godine dok UN i Turska nisu dogovorili sporazum koji je omogućio nastavak izvoza žita, što je i dalje u fokusu intenzivnih diplomatskih napora.

- Moramo pristupiti rješavanju zajedničkog problema Rusije zajedno. Na primjer, ja podržavam ideju stručnjaka da se integrira ukrajinske protuzračne i proturaketne sustave sa saveznicima NATO-a na Crnom i Baltičkom moru - rekao je Kuleba.

Sigurnosna karta na Baltičkom moru promijenila se u proteklih godinu dana jer su Finska i Švedska aplicirale za ulazak u NATO zbog čega će Rusija uskoro biti jedina zemlja na Baltiku izvan Sjevernoatlantskog saveza.

Ulazak Ukrajine i Gruzije u NATO imao bi jednak učinak na Crnom moru, gdje su Bugarska, Rumunjska i Turska već članice.

Kuleba je rekao da je predstojeći samit NATO-a u Vilniusu u srpnju prilika za napredak kad je riječ o primanje Ukrajine u NATO "kako bi se pokazalo da vrata nisu samo otvorena, nego da postoji jasan plan o tome kada i kako će Ukrajina ući."

