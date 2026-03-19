TRUMP SE FOKUSIRA NA IRAN
Mirovni pregovori za Ukrajinu na pauzi zbog sukoba u Iranu
Mirovni pregovori između Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine su na pauzi usred rata s Iranom, izvijestio je u četvrtak list Izvestija, pozivajući se na ruske dužnosnike.
Novine navode da je Kremlj potvrdio pauzu i da bi rat s Iranom mogao gurnuti Kijev prema kompromisu.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će ruski predsjednički izaslanik Kiril Dmitrijev nastaviti raditi na ulaganjima i gospodarskoj suradnji, ali da su trilateralni pregovori na pauzi.
- Kiril Dmitrijev nastavlja rad. Trilateralna skupina je na pauzi - prenose Izvestija riječi Peskova.
