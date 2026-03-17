ISTAKNUO RIZIKE

Fidan: Turska je spremna biti domaćin sljedećeg kruga pregovora Rusije i Ukrajine

Prošli je tjedan Rusija izvijestila da je spriječila ukrajinske napade na svoje plinske crpne stanice kojima upravlja Gazprom, a dio su mreže koja isporučuje plin Europi putem Turskog toka i Plavog toka

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u utorak je u telefonskom razgovoru s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim ponovio da je Turska spremna biti domaćin sljedećeg kruga pregovora između Rusije i Ukrajine, objavilo je tursko ministarstvo vanjskih poslova. Fidan je istaknuo rizike koje dugotrajni rat predstavlja za obje zemlje u regiji i za međunarodni poredak, a ministri su razgovarali i o pitanjima vezanim za energetsku sigurnost, objavio je isti izvor. 

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da se u razgovoru Fidana i Lavrova spomenula rusko-turska energetska suradnja s posebnim naglaskom na osiguranje plinovoda Plavi tok i Turski tok usred, kako je kazala Moskva, pokušaja Ukrajine da ošteti njihovu infrastrukturu.

Ukrajina izvela najveći napad od početka godine? Rusi tvrde: 'Dronovi su išli prema Moskvi'
Ukrajina izvela najveći napad od početka godine? Rusi tvrde: 'Dronovi su išli prema Moskvi'

Prošli je tjedan Rusija izvijestila da je spriječila ukrajinske napade na svoje plinske crpne stanice kojima upravlja Gazprom, a dio su mreže koja isporučuje plin Europi putem Turskog toka i Plavog toka.

Ukrajina prihvatila ponudu EU-a za pomoć u obnovi naftovoda
Ukrajina prihvatila ponudu EU-a za pomoć u obnovi naftovoda

U pismu upućenom EU-u, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su radovi na popravku naftovoda pri kraju te da se očekuje da će crpna stanica biti obnovljena za mjesec i pol "ako ne bude novih ruskih napada".
Grlić Radman: Blokiranje odluka u EU-u samo ide u prilog Rusiji
Grlić Radman: Blokiranje odluka u EU-u samo ide u prilog Rusiji

Ministar Grlić Radman je u nedjelju navečer organizirao sastanak s više ministara vanjskih poslova iz srednje Europe kako bi razgovarali o predstojećem samitu Inicijative tri mora koji će se 28. i 29. travnja u Dubrovniku.  Hrvatska ove godine predsjedava Inicijativom.
FOTO Užasne scene iz Ukrajine: Ogromna buktinja nakon ruskog napada, ubijena jedna osoba...
FOTO Užasne scene iz Ukrajine: Ogromna buktinja nakon ruskog napada, ubijena jedna osoba...

Najmanje jedna osoba ubijena je u strašnom ruskom napadu na ukrajinsku Zaporižju, ozlijeđeno je najmanje troje ljudi. Iz ruševina stambene zgrade spašeni su žena i dijete, objavila je ukrajinska Pravda. Na mjesto udara odmah su stigle hitne službe, vatrogasci su se borili s ogromnom buktinjom, spasioci pretražuju ruševine... Iz ukrajinske vojske objavili su kako je Rusija lansirala 211 dronova na njih tijekom noći na ponedjeljak.

