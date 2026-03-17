Fidan: Turska je spremna biti domaćin sljedećeg kruga pregovora Rusije i Ukrajine

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u utorak je u telefonskom razgovoru s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim ponovio da je Turska spremna biti domaćin sljedećeg kruga pregovora između Rusije i Ukrajine, objavilo je tursko ministarstvo vanjskih poslova. Fidan je istaknuo rizike koje dugotrajni rat predstavlja za obje zemlje u regiji i za međunarodni poredak, a ministri su razgovarali i o pitanjima vezanim za energetsku sigurnost, objavio je isti izvor.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da se u razgovoru Fidana i Lavrova spomenula rusko-turska energetska suradnja s posebnim naglaskom na osiguranje plinovoda Plavi tok i Turski tok usred, kako je kazala Moskva, pokušaja Ukrajine da ošteti njihovu infrastrukturu.

Prošli je tjedan Rusija izvijestila da je spriječila ukrajinske napade na svoje plinske crpne stanice kojima upravlja Gazprom, a dio su mreže koja isporučuje plin Europi putem Turskog toka i Plavog toka.