KULTUR ŠOK 'Tko to tamo peva': Split u studenom 'gori' od cajki

Skupina od pedesetak muškaraca, uglavnom odjevenih u crno, upala je 3. studenog u prostorije kotara gdje se trebala održati srpska Večer folklora. Incident se dogodio uz glasne povike "smeća srpska" i ustaški pozdrav "Za dom spremni". Muškarci su zahtijevali prekid programa, zbog toga što se održava u studenom kada se obilježava pad Vukovara.

U jeku društvenih tenzija, najavljenog prosvjeda Torcide i odlaska Božinovića u Split, na društvenim mrežama pojavio se glazbeni program koji će se u studenom održati u gradu podno Marjana.

U noćnom klubu Vanilla danas nastupa Seka Aleksić, a u klubu Boiler su već nastupali Nataša Bekvalac, Saša Kovačević, a nastupat će Milica Pavlović 14.11. i Peđa Jovanović 21.11., samo dan nakon maskara na Ovčari.

Na Redditu se već nižu komentari tipa: Očekujemo Torcidu da zabrani izlaske na cajke! Jednu večer na cajke, drugu maltretirati penziće i djecu srpske nacionalnosti obučeni u crno, itd...

Ima i onih, koji smatraju da takve nastupe i klubove treba bojkotirati. Hoće li doći do nove zabrane, vidjet ćemo.