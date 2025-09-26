Obavijesti

DRAMA NA USTAVNOM PLUS+

Kum Šeparović prije odlaska ima želju: da ga zamijeni blijedi Mlinarić. I šta sad?

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 6 min
Foto: PIXSELL/

Aktualni predsjednik Miroslav Šeparović rado bi kao svoga nasljednika vidio suca Rajka Mlinarića, a takvu mogućnost mnogi su već označili kao kraj Ustavnog suda, stoji u novom broju tjednika Express

Javni poziv za izbor troje sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske, kojima mandat istječe 12. listopada, objavljen je u Narodnim novinama 3. rujna. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti u roku od 30 dana.

Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'
BRUTALNI NAPAD U NAŠICAMA

Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'

Dominik V. (24) bori se za život u osječkoj bolnici. Prije šest dana pretukla ga je skupina maloljetnika. Jedan je imao svega 15 godina. Udarali su ga rukama i nogama dok je ležao na podu. Roditelji žrtve u potpunom očaju
ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!
ZAVRŠIO U PRITVORU

ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!

Od njega je oduzeto oružje D kategorije, namijenjeno za airsoft. Nad 40-godišnjakom se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, priopćili su iz policije.
Cijena čvaraka na Dolcu šokirala Zagrepčanku: Kak' bu tek bilo oko Nove godine s 'pajcekima'
ODE U NEBO

Cijena čvaraka na Dolcu šokirala Zagrepčanku: Kak' bu tek bilo oko Nove godine s 'pajcekima'

Svake godine cijena topljenih komadića svinjske slanine raste u nebo

