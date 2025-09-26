Aktualni predsjednik Miroslav Šeparović rado bi kao svoga nasljednika vidio suca Rajka Mlinarića, a takvu mogućnost mnogi su već označili kao kraj Ustavnog suda, stoji u novom broju tjednika Express
DRAMA NA USTAVNOM PLUS+
Kum Šeparović prije odlaska ima želju: da ga zamijeni blijedi Mlinarić. I šta sad?
Javni poziv za izbor troje sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske, kojima mandat istječe 12. listopada, objavljen je u Narodnim novinama 3. rujna. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti u roku od 30 dana.
