Kum ubojice iz Međimurja: 'Sve je bilo puno krvi, namjeravao ih je sve ubiti. Odjurio je Opelom'

Odjurio je Opel Astrom, ja sam zvao hitnu. Nisu pokazivali nikakve znakove da bi se ovo moglo dogoditi, mi smo kumovi, praktički živimo u istom dvorištu. Došao sam i vidio sam jednu ženu na ulici, druga je navodno bila u sobi pored kreveta, ispričao je kum muškarca (40) koji se nakon strašnog zločina u Murskom Središtu dao u bijeg. Pucao je u dvije žene, kako neslužbeno doznajemo, nevjenčanu suprugu i njezinu sestru. Jedna žena preminula je u bolnici, dok se druga, s teškim ozljedama, bori za život.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Dosta dugo su oni zajedno. Mi vidimo tu policiju, ali ne možemo vjerovati da se to dogodilo. Koliko sam čuo po priči on ih je imao namjeru sve ubiti. Svi smo odmah izašli na ulicu, policija je jako brzo došla. Sve je bilo puno krvi. Nije nam ugodno kad znamo da je u bijegu - dodao je kum koji živi u blizini.

Imamo osnovanu sumnju o tome tko bi mogao biti počinitelj, znamo za kime se traga. Radi se o osobi koja je evidentirana za 35 kaznenih djela, otkrio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Hrvatska policija zajedno s slovenskom traga za počiniteljem. Automobil osumnjičenog za ubojstvo pronađen je upravo u Sloveniji.

- Teško da može biti bilo što drugo osim femicida s obzirom da se radi o bliskoj osobi. Siguran sam da će uz operativnu suradnju sa slovenskom policijom i svim alatima koje hrvatska policija ima počinitelj biti doveden pred lice pravde - rekao je ministar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

Načelnik Policijske uprave međimurske Ivan Sokač rekao je da je vozilo čovjeka za kojim tragaju pronađeno u Sloveniji.

Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

O tragediji se u petak ujutro oglasila i međimurska policija.

- Jučer, 4. prosinca u 20:53 sati Operativno komunikacijski centara Policijske uprave međimurske zaprimio je telefonsku dojavu o pucnjavi u Murskom Središću, Ulici Sitnice te da ima ozlijeđenih osoba.

Odmah po zaprimanju dojave na mjesto događaja upućene su sve raspoložive policijske snage te hitna medicinsku pomoć.

Dolaskom na mjesto događa utvrđeno je kako je u obiteljskoj kući u Ulici Sitnice, 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a potom je izlaskom iz kuće, također iz vatrenog oružja, ranio 29-godišnjakinju. Nakon opisanog događaja 40-godišnjak se udaljio s mjesta događaja.

Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Vozilima hitne medicinske pomoći 28-godišnjakinja i 29-godišnjakinja prevezene su u čakovečku bolnicu, gdje je u 22:10 sati, nakon pokušaja reanimacije, 28-godišnjakinja preminula, dok su kod 29-godišnjakinje utvrđene teške ozljede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju.

Na mjestu događaja obavljen očevid. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu naložila je obdukciju te je tijelo 28-godišnjakinje prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu, objavili su iz policije.