STRAVA U MEĐIMURJU Upucao dvije žene, jedna mrtva, druga se bori za život. Love napadača!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija je jučer, u 20.53 sati zaprimila dojavu o pucnjavi, te su odmah po zaprimanju dojave na mjesto događaja upućene su sve raspoložive policijske snage te hitna medicinsku pomoć.

Dolaskom na mjesto događa utvrđeno je kako je u obiteljskoj kući u Ulici Sitnice, 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a potom je izlaskom iz kuće, također iz vatrenog oružja, ranio 29-godišnjakinju. Nakon opisanog događaja 40-godišnjak se udaljio s mjesta događaja.

- Vozilima hitne medicinske pomoći 28-godišnjakinja i 29-godišnjakinja prevezene su u čakovečku bolnicu, gdje je u 22:10 sati, nakon pokušaja reanimacije, 28-godišnjakinja preminula, dok su kod 29-godišnjakinje utvrđene teške ozljede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju - poručili su iz međimurske policije.

Na mjestu događaja obavljen očevid. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu naložila je obdukciju te je mrtvo tijelo 28-godišnjakinje prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu.

Međimurska policija provodi intenzivne mjere traganja s ciljem pronalaska 40-godišnjaka.