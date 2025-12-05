28-godišnjakinja i 29-godišnjakinja prevezene su hitnom pomoći u čakovečku bolnicu, gdje je 28-godišnjakinja u 22:10 preminula nakon reanimacije, dok 29-godišnjakinja ima ozljede opasne po život
STRAVA U MEĐIMURJU Upucao dvije žene, jedna mrtva, druga se bori za život. Love napadača!
U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija je jučer, u 20.53 sati zaprimila dojavu o pucnjavi, te su odmah po zaprimanju dojave na mjesto događaja upućene su sve raspoložive policijske snage te hitna medicinsku pomoć.
Dolaskom na mjesto događa utvrđeno je kako je u obiteljskoj kući u Ulici Sitnice, 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a potom je izlaskom iz kuće, također iz vatrenog oružja, ranio 29-godišnjakinju. Nakon opisanog događaja 40-godišnjak se udaljio s mjesta događaja.
- Vozilima hitne medicinske pomoći 28-godišnjakinja i 29-godišnjakinja prevezene su u čakovečku bolnicu, gdje je u 22:10 sati, nakon pokušaja reanimacije, 28-godišnjakinja preminula, dok su kod 29-godišnjakinje utvrđene teške ozljede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju - poručili su iz međimurske policije.
Na mjestu događaja obavljen očevid. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu naložila je obdukciju te je mrtvo tijelo 28-godišnjakinje prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu.
Međimurska policija provodi intenzivne mjere traganja s ciljem pronalaska 40-godišnjaka.