'Kupi, ucjeni, slaži, prevari - to je modus operandi HDZ-a. A što je policija radila godinu dana?'

Nije nas ovo šokiralo jer je Domovinski pokret na to ukazivao. I Ivan Penava je na opozivu premijera to posebno naglasio i mislimo da je upravo to utjecalo da se dogodi ovo što se danas dogodilo i da je uhićen župan. Bio sam tamo predsjednik županijske organizacije DP-a za lokalne izbore i vidio njihov modus operandi - kupi, ucjeni, slaži, prevari - tako oni funkcioniraju. I to se vidjelo na ovom slučaju, poručio je zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe komentirajući uhićenje HDZ-ova župana Vukovarsko-srijemske županije, Damira Dekanića.

USKOK sumnja da je lagao kad je tvrdio da nije on vozio službeni auto u trenutku nesreće prije godinu dana i istražuju da li je zvao rođaka nakon slijetanja s ceste kako bi njega prikazao kao vozača. Naime, Dekanić je bio pod utjecajem alkohola, napuhao je 1,44 promila. A u policijskom zapisniku nema izjava svjedoka koji su govorili da je župan nakon zabijanja u ogradu obiteljske kuće kod Cerne iz službene Škode izašao sam i to u vidno alkoholiziranom stanju. USKOK je pokrenuo istragu i ovog jutra zajedno s Dekanićem priveo još troje policijskih službenika.

- Što je policija radila godinu dana? Ja očekujem da podnese ostavku i načelnik vinkovačke policijske uprave ako mu treba godinu dana da ustanovi tko je vozio auto, a postojali su svjedoci koje se pokušalo kupiti i ucijeniti. Tu je i odgovornost ravnatelja policije, ali i ministra. Policija je trebala reagirati u roku tri dana - kaže zastupnik DP-a.

Ali, naglašava, sve ovo govori upravo o Dekaniću.

- Prijatelju moj, preuzmi odgovornost. Stani i reci da si to napravio, plati štetu na autu i podnesi ostavku. To je mrvica moralnosti u čovjeku ako je ima. Nažalost, mi je tražimo gdje je nema, od načelnika općina do predsjednika Vlade - kaže Ćipe i naglašava kako sve to štiti Andrej Plenković, a njih DORH i policija.

- Da vi ili ja napravimo prometnu nesreću, vidjeli bi kako bi policija odradila svoj posao u roku 24 sata. A kad se radi o HDZ-u, svi šute - dodao je.

