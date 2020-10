Kupili kineske respiratore za 40 mil. kuna, dio uopće ne radi

Time je izravno ugrožen život rastućeg broja pacijenata koji zbog zaraze korona virusom svakodnevno završavaju na odjelima intenzivne skrbi

<p> Afera povezana sa sumnjivom nabavom respiratora za bolnice u Federaciji BiH, koju istražuje državno tužiteljstvo, ovog je tjedna dobila novi zaplet nakon što se ispostavilo da je barem dio tih skupo plaćenih strojeva neispravan, izvijestili su u srijedu lokalni mediji.</p><p>Vlada Federacije BiH po hitnom je postupku u travnju ove godine odlučila kupiti stotinu respiratora koji su trebali biti podijeljeni bolnicama za liječenje najtežih pacijenata oboljelih od COVID-a.</p><p>Za tu je nabavku iz proračuna izdvojeno 10,5 milijuna konvertibilnih maraka (5,3 milijuna eura, odnosno nešto više od 40 milijuna kuna), a posao je povjeren tvrtki "Srebrena malina", registriranoj za uzgoj i preradu voća i povrća.</p><p>Tko je i zbog čega u ime vlade sklopio posao s tvrtkom bez referencija, čiji je vlasnik stanoviti <strong>Fikret Hodžić</strong>, do tada poznat samo kao voditelj reality show-a na jednoj lokalnoj televiziji, postalo je predmetom istrage Tužiteljstva BiH.</p><p>Pod istragom koja još traje uz Hodžića su i predsjednik vlade Federacije BiH <strong>Fadil Novalić </strong>te suspendirani ravnatelj entitetske uprave Civilne zaštite Fahrudin Solak. </p><p>U međuvremenu svih stotinu respiratora kupljenih u Kini dopremljeni su u BiH, no završili su u skladištu civilne zaštite jer se ispostavilo kako u toj zemlji ne postoji tvrtka koja je ovlaštena za njihovo puštanje u pogon i servisiranje. To se utvrdilo tek nakon što je vlada raspisala dva javna natječaja za servisiranje ovih strojeva na koje se nitko nije javio pa su oni propali.</p><p>Na kraju je federalna vlada u Beogradu našla tvrtku pod nazivom "Profesional Medic" koja je, prema dostupnim informacijama, navodno pristala besplatno posredovati preko svoje partnerske tvrtke u BiH i zamoliti je da sporne respiratore pusti u pogon, no nije se obvezala i na njihovo održavanje jer za to nema certifikat.</p><p>- Ono su nam poslali ponudu (za puštanje u pogon) kao donaciju, uopće nisu sudjelovali na natječaju - obrazložio je za televiziju N1 angažiranje beogradske tvrtke <strong>Mustafa Kardibegović</strong>, v.d. ravnatelja uprave Civilne zaštite.</p><p>Nakon što je ta ponuda prihvaćena u utorak su dva respiratora iz skladišta Civilne zaštite poslana u bolnicu u Goražde kako bi ih serviseri tamo pustili u pogon, no ispostavilo se kako jedan stroj uopće nije radio, dok su parametri kod drugog bili znatno ispod postavljenih medicinskih standarda.</p><p>Potom je u srijedu trebalo biti pušteno u pogon 16 respiratora na Kliničkom centru u Sarajevu, no i s njima se pojavio problem "izlaznih parametara", što konkretno znači kako respiratori ne osiguravaju potreban protok kisika.</p><p>- Postoji neki problem. Pokušat ćemo ustanoviti je li riječ o softverskoj ili tvorničkoj greški - kazao je za portal Klix <strong>Jovan Roganović</strong>, direktor beogradske tvrtke.</p><p>Dodao je kako sada nema drugog izbora osim vratiti problematične respiratore u skladište.</p><p>Mediji u BiH s ogorčenjem izvještavaju u ovom skandalu inzistirajući da Tužiteljstvo BiH što prije dovrši istragu kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za bezobzirno trošenje proračunskog novca za neuporabljive strojeve. Time je izravno ugrožen život rastućeg broja pacijenata koji zbog zaraze koronavirusom svakodnevno završavaju na odjelima intenzivne skrbi u bolnicama suočenim ne samo s nedostatkom opreme nego i medicinskog osoblja.</p>