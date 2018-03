Kupili ste novi laptop i ne radi? Moraju vam zamijeniti za novi

O zaštiti prava potrošača u inspekcijskom nadzoru i iskustvima tržišne inspekcije govorila je inspektorica Mirna Brkić Pavišić. Istaknula je da se prekršajni postupak pokreće protiv trgovca kojem je već ranije oprošteno nešto što nije dobro napravio, a ponovio je prekršaj.

Najviše je prekršaja pri kupovini laptopa, mobitela i sličnih uređaja, ali i automobila.

- Ako laptop odmah nakon kupnje mora na popravak i tako više puta, potrošač ima pravo na novi uređaj. Nije ga kupio zato da bi tri ili šest mjeseci bio bez njega. Kupio je i platio novi proizvod te želi novi proizvod. Popravljeni laptop više nije novi proizvod - rekla je tržišna inspektorica Mirna Brkić Pavišić na edukaciji gospodarstvenika o propisima iz područja zaštite prava potrošača, kojom je u četvrtak u Čakovcu započeo tjedan zaštite prava potrošača.

Govoreći o pritužbama na mobitele, rekla je da trgovac mora potrošaču dati novi uređaj ako ne dokaže da je kupac kriv za kvar. Naravno, ako potrošač želi novi uređaj. U svakom slučaju, trgovac ne smije tražiti od kupca da kupljeni mobitel više puta šalje na popravak.

- Neki trgovci govore kako se kupljeni proizvod može reklamirati u roku od 7 ili 15 dana. To je protupravno, jer nitko ne smije ograničiti pravo potrošača na povratak neispravnog proizvoda i zamjenu za drugi - decidirana je bila inspektorica te dodala kako nije u skladu sa zakonom ni kad trgovci daju rok od osam dana za zamjenu proizvoda, a pri tome još uvjetuju da ambalaža ne smije biti oštećena.

- Ako kupac otvara ambalažu proizvoda, mora je barem malo oštetiti pa je nemoguće vratiti kupljeni proizvod u stanju u kakvom je ‘izašao’ iz prodavaonice. Također, ako je neki uređaj radio u prodavaonici, a kupcu kod kuće više ne radi, on ima pravo na zamjenu - ispričala je.

Gotovo nevjerojatna je prijevara pri kupnji rabljenog automobila koji je inspektorica navela.

- Dogovorili su kupnju vozila starog nekoliko godina. Tijekom prvog servisa kupac je saznao da je auto bio karamboliran i da su ga nakon sudara sastavili od dijelova s tri različitih auta. Uočeni su još neki nedostaci. Tu je došlo do upravnog spora jer je potrošač kupio auto po cijeni njegove dogovorene vrijednosti misleći da je vozilo u redu te da je sve onako kako je i dogovoreno. Trgovac se branio da nije znao da je auto karamboliran i da je sastavljen od dijelova različitih automobila, no to ga ne opravdava - rekla je inspektorica Mirna Brkić Pavišić.

Rekla je i da se kupac smije predomisliti i vratiti proizvod.

Tržišni inspektori objašnjavaju i da je zabranjeno koristiti parole poput “Najbolje iz Hrvatske” ili “Najbolje iz Europe” jer je to nepoštena praksa.

Navode i kako u samoposlugama često jednu cijenu nekog proizvoda zateknemo na policama, a na blagajni naplate drugu, katkad i dvostruku. Savjetuju da u takvim slučajevima kupac koji je platio više nego što je pisalo na polici fotografira cijenu, sačuva račun i prijavi trgovca.

Informiranje potrošača u sedam gradova

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta s drugim tijelima koja sudjeluju u zaštiti prava potrošača organiziralo je informiranje građana i edukaciju gospodarstvenika u sedam gradova. Tjedan prava potrošača počeo je u četvrtak u Čakovcu, u petak je isti program u Slavonskom Brodu, a u subotu u Vinkovcima. U ponedjeljak se nastavlja u Puli, u utorak u Zadru, srijedu u Dubrovniku, a u četvrtak završava u Zagrebu.

Gospodarstvenici mogu učiti kako izbjeći problem i kako riješiti spor

Obveze trgovaca prema Zakonu o zaštiti potrošača, elektroničko poslovanje, alternativno rješavanje sporova, informiranje o hrani, znakovi kvalitete hrvatskih proizvoda i uloga mjeriteljstva u zaštiti potrošača neke su od tema posvećenih edukaciji gospodarstvenika u tjednu zaštite prava potrošača. Podrobnije informacije su na www.mingo.hr/page/tjedan-prava-potrosaca.

