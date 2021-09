Siniša Hajdaš Dončić optužio HDZ za "političko zapošljavanje". A Branko Bačić mu uzvratio da bi to isto radio SDP, ali su postali "minorna stranka" pa je kod njih to "na razini ekscesa". Znači, kod HDZ-a to je staro pravilo.

Zvučalo je to kao besprizorni cinizam. Branko Bačić želio je uvrijediti SDP, pa je neizravno priznao ono što smo odavno znali. Odgovarajući Siniši Hajdašu Dončiću koji je, referirajući se na aferu u Kutini, izjavio da je "političko zapošljavanje u HDZ-u široko raširena pojava", predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a je na N1 televiziji izjavio: "Kad bih nastupio tako što nastupa Hajdaš Dončić, odgovorio bih mu da to nije zbog toga što oni ne bi htjeli, nego ih je jednostavno premalo, postali su minorna stranka pa je to stvarno na razini ekscesa". Dakle, u slučaju SDP-a to je na razini ekscesa. U slučaju HDZ-a to je na razini pravila. Minorna stranka SDP bi, kaže Bačić, htio politički zapošljavati, ali naprosto nije u prilici jer je, eto, "postao minorna stranka". No zato je HDZ velika stranka, pa onda može politički zapošljavati koliko hoće i koliko može. Branko Bačić htio je poniziti SDP. Pa je kompromitirao HDZ. Ovom retoričkom vratolomijom Branko Bačić priznao je ono o čemu se desetljećima govori i što može "šokirati" samo one političke aktere koje se ulovi u snimci i s prstima u pekmezu. Kao Darija Hrebaka, predsjednika HSLS-a, u najnovijoj aferi s kupovinom vijećnika u Kutini. Bačić, međutim, želi reći kako su afere s političkim zapošljavanjem "na razini ekscesa" u SDP-u zato što je on postao "minorna stranka", a ne zato što je razina političke kulture i morala u toj stranci viša u odnosu na druge stranke. No zato je političko zapošljavanje na razini pravila u HDZ-u, stranci koja je uhvaćena u aferi i u Kutini, kao i u mnogim drugim slučajevima na lokalnoj i nacionalnoj razini, što je Bačić iskoristio kako bi se pohvalio da je HDZ veći od SDP-a. Male stranke rade ekscese. Velike stranke ustanovljuju pravila. Kutinska afera Afera s kutinskom kupovinom vijećnika, gdje je HDZ-ov gradonačelnik dogovarao s HSLS-om stabiliziranje većine u Gradskom vijeću, poklopila se Plenkovićevom ovotjednom porukom kako su priče o "žetončićima" u Hrvatskom saboru "uvredljive" za HDZ i za sve zastupnike koji bi mogli "vlastitom voljom" podržati većinsku stranku u parlamentu. U Kutini su se, navodno, zavrtale ruke samo direktorici komunalnog poduzeća da mora zapošljavati određene ljude u zamjenu za glasove u vijeću, no zato je sve drugo bilo u skladu s "vlastitom voljom" onih koji su prodavali svoju podršku u zamjenu za zaposlenje. Branko Bačić, u svom pokušaju da bude duhovit, optužio je SDP da bi on to isto radio, samo kad bi mogao, a eto, HDZ to radi zato što može. HDZ nije eksces I to se događa svakodnevno, na svim razinama, u svim lokalnim jedinicama, a najviše tamo gdje je HDZ. Bačić bi rekao da je to zato što je HDZ u najviše lokalnih jedinica na vlasti, odnosno u poziciji trgovati glasovima, uhljebljivati i kupovati podršku. Nije Branko Bačić, onaj koga se optuživalo da je nosio HDZ-ove torbe s prljavim novcem, svrstao HDZ-ove slučajeve među "ekscese". Iako je to bila dobra prilika. On je radio otkrio ono što se znalo, da HDZ smatra kupovinu vijećnika i uhljebljivanje podobnih zapravo normalnim i uobičajenim, a da on u tome prednjači zato što je najveći. "A ne "minorna stranka" poput SDP-a. Volja je ista, samo su dometi različiti. A politički moral obrnuto proporcionalan veličini. I utjecaju.