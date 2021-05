Policijski sat od ponoći, na otvorenom padaju maske i dopuštena su okupljanja do 16 ljudi, mjere su popuštanja koje nastupaju na snagu od 10. lipnja u Austriji. Ublažavanje mjera zaštite od COVID-19 objavili su nakon sastanka Ministarstva zdravstva i turizma, državnih guvernera i epidemiologa. Unatoč tome što je popuštanje mjera najavljeno za 17. ono će na snagu stupiti već 10. lipnja - dan prije početka Europskog nogometnog prvenstva.

Kako doznajemo, mnogi ugostitelji su već organizirali praćenje nogometnog spektakla u svojim objektima i na terasama. Poseban naglasak na nogometu i mogućnosti njegovog praćenja imao je zamjenik kancelara Werner Kogler.

- Situacija se razvija pozitivno, imamo mali broj zaraženih i onih na intenzivnim odjelima. Napokon mogu djeca u školu i ljudi se imaju prilike susretati što utječe na kvalitetu života. To me posebno veseli kao kancelara. Popustit ćemo mjere 10. lipnja, nastavit ćemo tim tempom sve dok se do ljeta ne vratimo u normalitet - najavio je Sebastian Kurz na konferenciji za novinare.

Policijski sat će umjesto u 22 sata nastupiti od ponoći. Unutar ugostiteljskih objekata za stolom će moći boraviti osam, a vani čak 16 osoba. Noćni klubovi zatvoreni su već 15 mjeseci, a nastupanjem novih pravila nisu zadovoljni jer se inače otvaraju tek od 22 sata.

Također se smanjuje prostorno pravilo pa će maloprodajni dućani, kulturne i sportske ustanove umjesto dosadašnjih 20 kvadratnih metara po osobi trebati osigurati samo deset. Na kino projekcijama, u kulturnim ustanovama i priredbama može biti popunjeno do 75 posto kapaciteta. To je donijelo olakšanje u usporedbi sa dosadašnjim ograničenjem na 50 posto. Detaljnije, broj posjetitelja ostaje ograničen na 1.500 u zatvorenom i 3.000 na otvorenom. To pruža mogućnosti održavanja festivala i drugih događanja.

Maske padaju samo na otvorenom, a izuzetak su stadioni te proslave na otvorenom bez dodijeljenog mjesta za sjedenje. To trenutno uključuje i vjenčanja, zbog čega se može okupiti na proslavi, ali ne i konzumirati jelo i piće zajedno.

Hotelska industrija je zatražila ukidanje pravila od 20 četvornih metara u wellness području, smanjenje udaljenosti od dva metra, što im je odobreno. Toplice i wellness hoteli su oduševljeni što se ponovno mogu otvoriti.

Ključno pravilo pri posjetu svih ustanova ostaje isto. Trebate predočiti potvrdu o cijepljenju ili dokaz da ste preboljeli koronu u posljednjih šest mjeseci ili negativan test. Ukoliko je riječ o PCR testu on ne smije biti stariji od 72 sata dok brzi antigenski test vrijedi samo 48 sati od trenutka testiranja.

- Od 1. srpnja se sve vraća u normalu. Računamo s tim da će 5 milijuna ljudi u Austriji do tada biti cijepljeno. Očekujemo i promjene po pogledu maski. Obećavam vam da ćete se vratiti do ljeta u normalu - obećao je Kurz.