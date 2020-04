Kurzu raste popularnost, ali narod se pita: Tko te šminka?

Nakon više od mjesec dana od uvođenja restrikcija Austrija se polako počela vraćati u vitalan život, ili novu stvarnost, kako je i službeno nazivaju. Početkom proteklog tjedna otvoreni su manji dućani, veličine do 400 metara kvadratnih, a ostali će uslijediti nakon 1. svibnja. Spremni odgovoriti na potražnju kupaca, svi su u izloge stavili DYI maske za prodaju. Pa čak i dućan koji prodaje bicikle. Za one željne pristupa širom COVID-19 asortimanu, pojavile su se sasvim nove prodavaonice koje nude isključivo opremu te vrste, poput maski i dezinfekcijskog materijala.

Iz parfumerija su, iz higijenskih razloga, uklonjeni uzorci dekorativne kozmetike, kao i parfema. Zbog ograničenog broja posjetitelja ispred dućana se stvaraju redovi. Najtraženiji su oni sa vrtnim asortimanom. Uskoro će s radom početi škole te frizerski saloni i ugostiteljski objekti. Posluga u restoranima će posao obavljati s maskama.

Fakulteti će se do kraja semestra odvijati online. Prema riječima moje poznanice edukacijski sustav nije bio spreman za tako nešto. Smatra kako hrpa pročitane literature bez dodatnog pojašnjenja od strane profesora ne vodi k ‘prosvjetljenju’. Naznačila je kako neki profesori za predavanja koriste prezentacije ili samo šalju naslove literature. Oni spretniji u korištenju tehnologije organizirali su nastavu putem videa. U parku mi se, s udaljenosti naravno, obratio student elektrotehnike, te je u razgovoru rekao kako su neki predmeti nemogući za shvatiti bez interakcije, poput matematike.

Građane je posebno razveselilo otvorenje gradskih parkova. Količina posjetitelja se kontrolira na ulazu. Policija također provjerava ljude koji u grupama sjede na travi, a ne pridržavaju se zadanog razmaka. Svi koji ne žive na istoj adresi riskiraju kaznu. Ukoliko ste sami ili u paru bit ćete pošteđeni vađenja dokumenata na pregled.

Restorani su otvoreni za dostavu i sve one koji žele svoju narudžbu konzumirati izvan objekta, a današnje otvorenje McDrive-a je prošlo s dugom kolonom auta u kojima su većinom bili očevi s djecom.

- Mora da su žene malo odahnule – komentirala je kolegica.

Diplomacija na djelu, turizam u pitanju

Ostali ugostiteljski objekti će se otvoriti sredinom svibnja, hoteli također. Grad Beč bilježi pad od 72,5% u noćenjima, a od 365 hotela zatvoreno ih je čak 266. Pretpostavke su da će travanj donijeti još veće gubitke. Austrija broji 90 tisuća objekata te 283.000 ljudi zaposlenih u turizmu i gastronomiji. Pripišemo li tome sportske i kulturne djelatnosti doći ćemo do bruto iznosa od 60 milijardi eura ili 15% BDP-a.

Ministrica turizma Elizabeth Kostinger za sada kao rješenje za ljetni odmor vidi u potpisivanju bilateralnog ugovora s Njemačkom. To bi značilo otvaranje granice sa zemljom koja je pandemiji pristupila jednako ozbiljno. To ne čudi jer Austrija i bilježi najviše posjeta iz susjedne Njemačke. Iskreno držim palčeve da se na meniju restorana 'Vanjskih poslova' ovo ljeto nađe i Hrvatska.

Švedski način – neka se priroda pobrine za to

Razgovarala sam s prijateljicom koja živi u Švedskoj. Istaknula je kako je sretna jer se nalazi u razumnoj državi koja je izolirala rizičnu skupinu, a nije hendikepirala zdravo i potentno stanovništvo. Dodala je da tamo nitko ne sumnja u odluke stručnjaka i vlade osim inozemnih medija i stanovnika drugih zemalja koji situaciju mjere isključivo prema sebi.

Nakon petog tjedna od austrijskih restrikcija iznijela sam zabrinutost oko oporavka ekonomije. Ona kaže kako švedska ekonomija nije na 'stand by', a okrutno zvuči stavovi da će prirodna selekcija 'riješiti' one koji su opterećivali sustav. To je, međutim, ukorijenjeno u kulturu i običaje.

- Jesi gledala film Midsommar - šalila se ona.

Kurzu na vrhu, zamjerili mu previše make-upa

Anketa 'Sonntagsfrage' je proteklog vikenda objavila kako Sebastian Kurz uživa 55% povjerenja građana. Prema pisanju Kuriera, ÖVP je najveći profiter korona krize s povjerenjem javnosti od 48 posto. Slijede SPÖ i Zeleni, svaki s 16 posto te FPÖ sa 7 posto i NEOS sa 6 posto. Novinari su se također osvrnuli na populizam vladajućih te nedostatak imena i prezimena zdravstvenih stručnjaka koji bi stajali iza izricanja restrikcija za prevenciju pandemije. Komentator Walter Müller je u Der Standardu napisao da se Kurz u javnim nastupima poziva na stručnjake, no da ne navodi tko su oni te koje institucije stoje iza njih. Također mu se zamjera nedostatak podataka, činjenica i studija. ‘Eksperti su nam rekli ... ‘’, kancelarova je poznata rečenica.

U javljanju za CNN, Kurz je istaknuo kako je bitno da se povratak u novu normalu odvija u fazama, s razmacima od dva tjedna što omogućava lakši nadzor pri razvoju situacije.

Unatoč tome što je rad frizerskim i kozmetičkim salonima strogo zabranjen, mnogi su mu zamjerili previše šminke tijekom televizijskog gostovanja. Možemo se samo pitati: Kurz, tko te šminka?