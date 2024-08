Kuščević je dokazao kako je HDZ stranka koja tovi debelu gusku

Posjeduje imovinu koja je prije pandemije, ratova u Ukrajini i Gazi, dakle, prije inflacije, procijenjena na devet milijuna kuna - sad je to oko dva milijuna eura. Lovro Kuščević opisivan je kao najbogatiji ministar u Plenkovićevoj vladi. U HDZ se upisao dok je još bio maloljetan, sa 16 godina. Završio je Pravni fakultet u Splitu, no pravnička i odvjetnička praksa nisu ga zanimali. Posvetio se politici i sve je išlo kao po loju dok nije upao u seriju afera, od političkih (u kući je držao bistu Ante Pavelića tvrdeći da je riječ o portretu njegova djedice) do muljanja s prenamjenama zemljišta. Nakon afera povukao se s ministarske pozicije, a javnost je ovih dana iz 24sata obaviještena da je uzeo poticaj od 1000 eura za ugradnju solara.

