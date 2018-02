Ministar o limuzinama: Ja sam predlagao da se nabave konji...

Ministar uprave Lovro Kuščević ustvrdio je u četvrtak kako Hrvatska ima moralno i međunarodno utemeljeno pravo tražiti ratnu odštetu od Srbije zbog agresije tijekom Domovinskog rata.

"Srbiji nije pametno da se razgovara o ratnoj odšteti, a za Hrvatsku je vrlo pametno. Mislim da Hrvatska ima pravo i na moralno, a i međunarodno utemeljeno pravo tražiti ratnu odštetu od Republike Srbije za sva zlodjela koja su napravili tijekom Domovinskog rata", rekao je Kuščević uoči sjednice Vlade.

Novinare je zanimalo znači li to da bi on želio da to bude jedna od tema o kojoj će se razgovarati sljedeći tjedan u Zagrebu za posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je jučer izjavio kako ga je iznenadilo da je hrvatski premijer Andrej Plenković pitanje ratne odštete naveo kao jednu od tema razgovora. "Da sam na njegovom mjestu, to pitanje ne bih pokretao. Plašim se da Hrvatska po pitanju ratne odštete ne može da dobije ništa, već može mnogo toga da izgubi", poručio je Vučić.

Kuščević, pak, ističe kako bi volio da se u razgovorima pokrene i to pitanje. "Ne znam teme, ali bih volio da bude i to jedna od tema razgovora", ističe ministar uprave.

Na novinarski upit o nabavi 60 automobila i je li toliko potrebno, Kuščević kaže kako njegovo ministarstvo ima tri, četiri automobila i svi su stariji od deset godina te imaju prijeđenih preko 250.000 kilometara. "Ja sam predlagao da se nabave konji i kočije, ali međutim ipak se nabavljaju automobili", dodao je.

Kujundžić: Hrvatska i Srbija o svemu trebaju razgovarati, pa i o ratnoj odšteti

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je novinarima kako Hrvatska i Srbija trebaju razgovarati o svemu, pa i o pitanju ratne odštete ukoliko žele graditi odnose budućnosti kao vječiti susjedi.

"Svatko zastupa interese svoje zemlje, tako i gospodina Vučića je za razumjeti. Međutim, mi znamo povijesnu činjenicu, a to znači da je srpska vojska napravila agresiju i štetu hrvatskoj državi", naglasio je Kujundžić.

Upitan zašto je onda Vučić predložio da se nekih šest mjeseci ne otvaraju takve teme iz povijesti, odgovorio je kako se nekih par mjeseci to može zaustaviti, da je to sada tehničko pitanje.

Novinare je zanimalo i njegovo mišljenje o javnoj nabavi 60 automobila, od kojih bi Vlada "uzela" deset luksuznih vozila, na što je odgovorio kako o tome treba pitati one koji se time bave.

"Meni ne treba, ja imam Audija starog desetak godina s 500.000 kilometara i još mi dobro služi", kazao je Kujundžić.