Kuščević pripremio Zakon: Za skrivanje kuća nema sankcija

Prije nešto više od mjesec dana ministar Lovro Kuščević najavljivao je kako će do ljeta donijeti novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa koji je prvim nacrtom bio pokazao da smanjuje ovlasti Povjerenstvu iako je Kuščević tvrdio da ih povećava. Iz Povjerenstva nam kažu da nemaju nikakvih saznanja u kojoj je fazi izrada Zakona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Povjerenstvo je imalo niz primjedbi na prijedlog Zakona koji je objavljen na e-savjetovanju, no one najvažnije su ukidanje tzv. "perioda hlađenja" nakon prestanka obnašanja dužnosti, što predstavlja međunarodno priznati standard kojim se otklanja sumnja da se javna dužnost koristila u svrhu postizanja osobnog probitka nakon mandata, i to kroz zapošljavanje dužnosnika nakon prestanka mandata u tijelima javne vlasti ili u pravnim osobama s kojima je tijelo javne vlasti u kojem je dužnosnik obnašao dužnost poslovalo za vrijeme njegovog mandata. Zatim novim prijedlogom Zakona onemogućilo bi se pokretanje postupka i izricanje sankcije dužnosnicima koji svjesno izbjegavaju obvezu točnog, istinitog i potpunog prikazivanja podataka o svojoj imovini - pojašnjavaju u Povjerenstvu.

Naime, prema predloženim izmjenama Zakona u slučaju da se utvrdi da dužnosnik nije u imovinskoj kartici točno i istinito naveo podatke o svojoj imovini, Povjerenstvo bi ga trebalo pozvati da u dodatnom roku ukloni nedostatke te nadopuni svoju imovinsku karticu. Ako dužnosnik nadopuni karticu, Povjerenstvo protiv istog ne bi moglo pokrenuti postupak.

- Povjerenstvo je također predlagalo da se predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te članovi uprava njihovih društava kćeri smatraju dužnosnicima u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa s obzirom na to da navedena trgovačka društva raspolažu značajnim financijskim sredstvima, te upravo kod ove kategorije osoba postoje veliki koruptivni rizici. Dobar primjer za navedeno je Zagrebački holding – pojašnjavaju u Povjerenstvu.

Dodaju kako im je ministar u četvrtak dostavio novi popis imovine.

Nova kartica ne otklanja odgovornost

- Ministar je u četvrtak dostavio novu imovinsku karticu u elektronskom obliku, a u petak ju je dostavio i u fizičkom obliku te će ista biti vidljiva na internetskim stranicama Povjerenstva nakon što se izvrši prethodna (administrativna) provjera. Svakako da je dobro da je ministar Kuščević izvršio potrebne promjene i dostavio imovinsku karticu s potpunim i točnim podacima, međutim podnošenjem nove kartice ne može otkloniti svoju odgovornost ako Povjerenstvo nakon provedenog postupka utvrdi da je došlo do propusta u ranije podnesenim karticama - ističu.

Pojasnili su i daljinu proceduru. Sve podatke provjeravaju kod nadležnih tijela, a to može trajati tjedan dana, ali i dva mjeseca.

- Povjerenstvo trenutno provodi redovitu provjeru podataka iz izvješća o imovinskom stanju koja je dužnosnik podnio, što znači da se podaci koje je dužnosnik naveo u imovinskim karticama uspoređuju s podacima nadležnih državnih tijela, kao što su Porezna uprava, zemljišnoknjižni sudovi, MUP i druga tijela. Ako se utvrdi nesklad između podataka o imovini koje je dužnosnik naveo i podataka koje je Povjerenstvo pribavilo od drugih tijela, od dužnosnika će se zatražiti očitovanje o utvrđenom neskladu te će Povjerenstvo nakon zaprimljenog očitovanja odlučiti hoće li protiv dužnosnika pokrenuti postupak - pojasnili su.

Povjerenstvo je također protiv ministra Kuščevića zaprimilo neanonimnu prijavu u kojoj su dostavljene poveznice na neke od članka objavljenih u medijima u protekla dva tjedna dana te će se u okviru navedenog predmeta ispitivati sve informacije objavljene u odnosu na dužnosnika te ima li elementa koji upućuju na moguću povredu Zakona.

Imaju još jedan predmet protiv Kuščevića

- Povjerenstvo ima otvoren još jedan predmet protiv dužnosnika Lovre Kuščevića koji se odnosi na izjave dužnosnika dane u medijima vezane za referendumsku inicijativu Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj te odbijanje zahtjeva navedenih inicijativa da sudjeluju kao promatrači prilikom provjere broja važećih potpisa za referendum – napisali su nam.

Inače, ovakvi propusti se kažnjavaju s 2000 do 40.000 kuna.

Pitali smo i da li im je ministar objasnio kako to da je 2009. u imovinskoj kartici sporno zemljište već oslovio kao građevinsko iako isto tada nije bilo građevinsko nego poljoprivredno?

- U ovom trenutku još nije završen postupak redovite provjere podataka iz imovinskih kartica te stoga još nije niti zatraženo očitovanje dužnosnika Lovre Kuščevića – kažu u Povjerenstvu.