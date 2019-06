'Zahtjev za opoziv predat ćemo idući tjedan, treba ga dopuniti'

SDP-ovci još nisu krenuli u prikupljanje potpisa za opoziv ministra Lovre Kuščevića. Peđa Grbin (SDP) izvijestio je kako moraju mijenjati tekst opoziva, zbog novih saznanja da je ministar muljao s imovinom. Navodi kako su objavljene nove informacije da su ministar i supruga kupovali nekretnine, kako su te nekretnine kupili za 60 tisuća kuna kao pašnjake, a nakon toga su ih prenamijenili, dok je "sasvim slučajno Lovro Kuščević bio načelnik općine" i danas te nekretnine vrijede 2,8 milijuna kuna.

- Moramo dopuniti zahtjev, a trenutno razgovaramo s drugim opozicijskim strankama da nas podrže. Oni s kojima smo razgovarali apsolutno se slažu da ministar Kuščević mora ići tako da očekujem da ćemo početkom sljedećeg tjedna podnijeti zahtjev za njegovim opozivom - najavio je Grbin.

Napomenuo je da je na predsjedniku Sabora da odluči kada će se o opozivu Kuščevića raspravljati te navodi kako je moguće da Sabor o tome raspravi do početka ljetne stanke 15. srpnja. Grbin napominje kako svi u Saboru znaju što je ministar Kuščević te da nema nikoga u Hrvatskoj tko trenutno nije svjestan kako se Kuščević obogatio do 44. godine i "koliko je to pokvareno". Na pitanje jesu li tražili potporu iz redova vladajućih, poput SDSS-a.

- Kolege iz SDSS-a su, na žalost, jučer na sjednici Odbora za Ustav pokazali kakav je njihov odnos prema sukobu interesa jer su već drugi put i oni i kolege iz HNS-a odbili raspravu o sukobu interesa predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Odbili su da se obratimo Ustavnom sudu kako bi odlučio o izuzeću. I kao što su Plenković i Dalić podnijeli zahtjev za izuzećem, sada očekujem da ga podnese i Kuščević, vjerojatno navodeći kao razlog njegov sukob s gospođom Novaković - rekao je Grbin.

Poručio je i da će svi zastupnici u Saboru odlučit je li im važniji javni interes ili privatni interes ministra Kuščevića.

- Plenković se davno trebao odlučiti ne na rekonstrukciju nego na remont Vlade, a jedini način za provođenje takvog remonta su izbori, sve ostalo su samo šuplje priče - poručio je Grbin.

Iako njihove inicijative za smjenom ministara nisu prošle u Saboru, Grbin je napomenuo da Pavo Barišić, ali i Martina Dalić danas nisu ministri u Vladi.

- Mi ćemo s inicijativama ići i dalje. Smatramo da je naša obaveza da reagiramo kada vidimo ovakvo ponašanje jednog visokog državnog dužnosnika, a vladajući preuzimaju svu odgovornost za svaki dan koji taj čovjek ostaje u fotelji - poručio je.