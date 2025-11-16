Obavijesti

DAN SIROMAHA

Kutleša: Moramo ljubiti siromahe kao našu braću

Piše HINA.,
Zagreb: Svečana misa povodom blagdana Presvetog Srca Isusova | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Govoreći o Papinoj poruci za Svjetski dan siromaha Kutleša je naglasio kako "kršćanska nada nije bijeg od ovoga svijeta, nego poziv na preuzimanje odgovornosti za svijet, među kojima je i otklanjanje strukturalnih uzroka siromaštva

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je u nedjelju euharistijsko slavlje na Svjetski dan siromaha, poručio je kako se Crkva mora brinuti za siromahe jer ako se ne brine, nije na pravom putu, a susreo se i s  korisnicima pučke kuhinje tijekom ručka.

U kapeli sestara Misionarki ljubavi - sestara Majke Terezije nadbiskup Kutleša je kazao da će siromaštvo uvijek biti prilika za „odjelotvorenje Isusove želje da njega samoga prepoznamo u siromasima“, navodi se u priopćenju Nadbiskupije.

"Kada svijet zahvati hladnoća egoizma, kršćani su pozvani uložiti ognjište dobrote. Bog želi da i mi budemo siromašni duhom; svjesni da bez njega nemamo ništa; otvoreni nadi njegove dobrote. Tek tada možemo služiti drugima ne uzdižući se iznad njih, nego ljubeći ih kao svoju braću. To posebno vrijedi za one koji pomažu siromasima, bilo materijalno, bilo duhovno. Činimo to u poniznosti, svjesni da sami puno toga moramo naučiti od onih kojima služimo", poručio je Kutleša.

„Trud oko uklanjanja uzroka siromaštva djelo je pravednosti i nikada ne smije izostati u društvu", kazao je.

Na misi na kojoj je koncelebrirao veliki broj crkvenih dužnosnika, Kutleša je naglasio da siromasi za Crkvu nisu nešto sporedno, nego oni koji potiču Crkvu da „uvijek iznova pronalazi nove oblike življenja Evanđelja danas."

