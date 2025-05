Kutleša: 'Novi papa želi Crkvu vratiti temeljima kršćanstva, planira dolazak u Hrvatsku...'

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša komentirao je u petak za HTV izbor kardinala Roberta Prevosta za novog papu koji je uzeo ime Lav XIV.. rekavši da novi papa želi Crkvu vratiti temeljima kršćanstva te izrazio uvjerenje kako je izabrana osobu koja je najprikladnija u vremenu u kojem živimo.

"Mi smo molili Duha Svetoga da djeluje na kardinale i vjerujem da je izabrao osobu koja je najprikladnija u ovom vremenu u kojem živimo", rekao je nadbiskup Kutleša u razgovoru za Dnevnik HRT-a.

Osvrnuo se i na značenje imena koje je novi Papa izabrao te povukao paralelu s pontifikatom Lava XIII.

" Lav XIII. je živio u vrlo teškim vremenima. Govorio je o modernizmu, komunizmu, socijalizmu, kapitalizmu, masonima... Brinuo se za običnog čovjeka i njegovu socijalnu skrb, ali je uvijek naglašavao ono duhovno. Crkva mora ponuditi svijetu duhovnu dimenziju", poručio je Kutleša, dodavši da vjeruje kako će i novi papa "vratiti Crkvu temeljima kršćanstva i zapadne civilizacije".

Papa Lav XIV. želi vratiti vjeru u središte svijeta

"U vremenu u kojem se napadaju istina i život, a transcendencija je ugrožena, vjerujem da novi papa želi vratiti vjeru u središte svijeta", kazao je.

Upitan hoće li papa Lav XIV. nastaviti reforme pape Franje, zagrebački nadbiskup Kutleša istaknuo je kako je prirodno da se određeni procesi nastave, ali da prave promjene ne donose samo propisi, već ljudi.

"Svaka reforma je reforma osoblja. Možete nešto reformirati samo ako imate kvalitetne, pobožne i svete djelatnike", rekao je Kutleša. Dodao je da novi papa, kao kanonist, dobro poznaje vatikanski sustav te će znati usmjeriti procese.

Podsjetio je i na važnost "sinodalnog procesa", uz naglasak na granice i dogme koje su nepromjenjive. "Trebamo se približiti čovjeku, ali držati ono što je bitno za Crkvu. Novi papa se nada da će uvesti svjetlost u 'mračne noći ovoga svijeta'", dodao je

Govoreći o osobnom iskustvu rada s novim papom u Dikasteriju za biskupe, mons. Kutleša ga je opisao kao "pobožnog i jednostavnog čovjeka" koji je znao reći ono bitno, koji je znao prodrijeti u bit stvari i reći ono što bi i drugi htjeli, ali nisu znali kako.

Upitan poznaje li novi papa Hrvatsku i može li se očekivati njegov dolazak, mons. Kutleša je otkrio kako je dolazak bio dogovoren dok je Prevost još bio kardinal.

"Planirali smo njegov dolazak sljedeće godine na Kamenita vrata. Sada, kad je papa, to postaje državni posjet i zahtijeva pripreme. No vjerujem da će, koliko je to moguće, ostvariti taj dolazak u kratkom roku", rekao je.

Zaključno, zagrebački nadbiskup Kutleša osvrnuo se i na moguću kanonizaciju blaženog Alojzija Stepinca, budući da je novi papa izabran upravo na njegov rođendan, 8. svibnja.

"Ja mislim da poznaje slučaj Stepinca. Postupak kanonizacije je završen, čudo je dokazano, sve ovisi o papi. Vjerujem da to nije slučajno i da ni njegov izbor nije bez Stepinčevih zasluga", naglasio je mons. Kutleša i dodao: "Bog šalje znakove koje trebamo znati čitati. Postoji i Božje vrijeme. Mi ga moramo čekati".