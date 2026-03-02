Kuvajt potvrdio: Srušeno je više američkih borbenih aviona!

Nekoliko američkih borbenih zrakoplova srušilo se u Kuvajtu u ponedjeljak ujutro, ali su posade preživjele, objavilo je kuvajtsko Ministarstvo obrane trećeg dana iranskih zračnih napada na zaljevske države.

"Nadležne vlasti odmah su pokrenule operacije potrage i spašavanja te su evakuirale posade i prevezle ih u bolnicu", izvijestio je glasnogovornik ministarstva, dodajući da je osoblje zrakoplova u stabilnom stanju.

Uzrok pada nije naveden.

Društvenim mrežama kruži snimka pada jednog borbenog zrakoplova iz kojeg se katapultira pilot.