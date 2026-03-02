Američki borbeni zrakoplovi srušili se u Kuvajtu, ali posade preživjele! Ministarstvo obrane potvrdilo stabilno stanje pilota nakon spašavanja
U TIJEKU POTRAGA
Kuvajt potvrdio: Srušeno je više američkih borbenih aviona!
Čitanje članka: < 1 min
Nekoliko američkih borbenih zrakoplova srušilo se u Kuvajtu u ponedjeljak ujutro, ali su posade preživjele, objavilo je kuvajtsko Ministarstvo obrane trećeg dana iranskih zračnih napada na zaljevske države.
"Nadležne vlasti odmah su pokrenule operacije potrage i spašavanja te su evakuirale posade i prevezle ih u bolnicu", izvijestio je glasnogovornik ministarstva, dodajući da je osoblje zrakoplova u stabilnom stanju.
Uzrok pada nije naveden.
Društvenim mrežama kruži snimka pada jednog borbenog zrakoplova iz kojeg se katapultira pilot.
