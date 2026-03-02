Obavijesti

News

Komentari 49
U TIJEKU POTRAGA

Kuvajt potvrdio: Srušeno je više američkih borbenih aviona!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kuvajt potvrdio: Srušeno je više američkih borbenih aviona!
Foto: X

Američki borbeni zrakoplovi srušili se u Kuvajtu, ali posade preživjele! Ministarstvo obrane potvrdilo stabilno stanje pilota nakon spašavanja

Admiral

Nekoliko američkih borbenih zrakoplova srušilo se u Kuvajtu u ponedjeljak ujutro, ali su posade preživjele, objavilo je kuvajtsko Ministarstvo obrane trećeg dana iranskih zračnih napada na zaljevske države.

"Nadležne vlasti odmah su pokrenule operacije potrage i spašavanja te su evakuirale posade i prevezle ih u bolnicu", izvijestio je glasnogovornik ministarstva, dodajući da je osoblje zrakoplova u stabilnom stanju.

Uzrok pada nije naveden.

KAOS U ZRAČNOM PROMETU Nebo iznad Bliskog istoka pusto: Tisuće letova otkazane, putnici zarobljeni diljem svijeta
Nebo iznad Bliskog istoka pusto: Tisuće letova otkazane, putnici zarobljeni diljem svijeta

Društvenim mrežama kruži snimka pada jednog borbenog zrakoplova iz kojeg se katapultira pilot.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 49
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
FOTO Užas u Izraelu: Najmanje devet mrtvih u iranskom udaru
NAPAD NA BEIT SHEMESH

FOTO Užas u Izraelu: Najmanje devet mrtvih u iranskom udaru

Najmanje devet ljudi ubijeno je u iranskom napadu na izraelski grad Beit Shemesh, objavio je BBC. Ozlijeđeno je više od 20 ljudi. "Izvlačili smo ljude iz ruševina dok su nam rakete još letjele nad glavama. Više kuća je totalno uništeno", kazao je jedan od spasioca s terena. Pojavile su se i prve fotografije s lokacije snažnog udara iranske rakete, prizori su stravični...
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026