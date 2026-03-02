Nebo iznad Bliskog istoka pusto: Tisuće letova otkazane, putnici zarobljeni diljem svijeta

Globalni zračni promet prolazi kroz najteži udarac od pandemije covida-19. Stotine tisuća putnika ostale su blokirane na aerodromima širom svijeta nakon što su ključna čvorišta na Bliskom istoku zatvorena zbog posljedica američko-izraelskih napada na Iran, piše The Guardian. U ponedjeljak je otkazano još stotinu letova, čime se kaos dodatno produbio. Prema podacima platforme FlightAware, u subotu je prizemljeno gotovo 2800 letova, u nedjelju njih 3156, dok je samo u ponedjeljak rano ujutro već bilo otkazano 1239 letova. Najveće zračne luke u regiji, među njima i Dubai, najprometnije međunarodno čvorište na svijetu, zatvorene su već treći dan. Kompanije poput Emirates, Etihad Airways i Qatar Airways otkazale su stotine letova. Svoje operacije u regiji obustavila je i Air India, kao i brojni drugi prijevoznici.

Prema podacima servisa Flightradar24, zračni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela, Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara u ponedjeljak je bio gotovo prazan.

'Za putnike nema uljepšavanja', upozorio je Henry Harteveldt, analitičar zrakoplovne industrije i predsjednik Atmosphere Research Group. - Trebaju se pripremiti na kašnjenja ili otkazivanja idućih nekoliko dana, kako se napadi budu odvijali i, nadajmo se, priveli kraju - kazao je.

Posljedice daleko izvan regije

Problemi se ne zadržavaju samo na Bliskom istoku. Putnici su zapeli na destinacijama od Balija do Frankfurta. Sukob se proširio i na Libanon, nakon što je Izrael izveo zračne napade kao odgovor na raketiranje Hezbollaha, zbog čega je dodatni dio regionalnog neba zatvoren.

Dodatnu glavobolju aviokompanijama zadaje činjenica da su posade i piloti raspršeni po svijetu. Čak i kada se zračni prostor ponovno otvori, povratak na redovne rasporede neće biti jednostavan.

Preostali letovi sada se preusmjeravaju kako bi zaobišli zatvorene zone. Rute preko Irana i Iraka postale su još važnije otkako je rat u Ukrajini natjerao kompanije da izbjegavaju zračni prostor Rusije i Ukrajine. Novo zatvaranje dodatno sužava već ograničene koridore.

Ian Petchenik, direktor komunikacija u Flightradar24, upozorio je: 'Dugotrajni poremećaji predstavljaju najveću brigu za komercijalno zrakoplovstvo.' Istaknuo je i dodatne sigurnosne rizike zbog sukoba između Pakistana i Afganistana.

Bogati imaju izlaz, ostali čekaju

Dok većina putnika očajnički pokušava doći do informacija, oni s dubljim džepom pronalaze druga rješenja. - Saudijska Arabija trenutno je jedina stvarna opcija za ljude koji žele napustiti regiju - rekao je za Semafor Ameerh Naran, izvršni direktor tvrtke za posredovanje privatnim zrakoplovima Vimana Private. Procjenjuje da cijena privatnog leta od Rijada do Europe doseže i do 350.000 dolara.

Istodobno, tržišta reagiraju padom. Dionice Japan Airlines pale su 5,6 posto, Singapore Airlines 4,5 posto, Qantas 5,4 posto, a Cathay Pacific 2,9 posto.

Prijevoznike dodatno pogađa rast cijena goriva. Cijena sirove nafte Brent skočila je 13 posto, na 80 dolara po barelu, a analitičari procjenjuju da bi mogla dosegnuti i 100 dolara.

- Glavni utjecaj za sve osjetit će se kroz cijene nafte, koje će očito naglo porasti - upozorio je zrakoplovni savjetnik Bertrand Grabowski.

Zaljev je ključno čvorište i za zračni teretni promet, što dodatno opterećuje trgovačke rute koje su već pogođene poremećajima na moru. Analitičari napominju da je dugotrajno zatvaranje sva tri glavna zaljevska tranzitna čvorišta situacija bez presedana.