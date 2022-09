Labuđi pjev Borisa Johnsona: Velika Britanija ulaže 700 mil. funti u novu nuklearku...

Britanija će uložiti 700 milijuna funti u novu nuklearnu elektranu Sizewell C, izjavio je u četvrtak premijer Boris Johnson koji idućeg tjedna odlazi iz ureda u Downing Streetu.

„Siguran sam da ćemo to riješiti idućih tjedana. Riješit ćemo to jer bi bilo apsolutno ludo kada to ne bismo napravili", rekao je Johnson, signaliziravši da će London uložiti u projekt francuskog EDF-a.

Ulaganje u nuklearnu energiju vremenski se poklopilo s nastojanjima Velike Britanije da potrebe za energijom u što većoj mjeri podmiruje iz domaće proizvodnje, s obzirom na snažan rast cijena energije, ali i da smanji emisiju štetnih plinova.

Britanija još mora zainteresirati privatne ulagače za nuklearku Sizewell C. Francuski EDF priopćio je da bi postrojenje moglo stajati 20 posto manje od njegove nuklearke Hinkley Point C, čiji se troškovi trenutno procjenjuju na 25 do 26 milijardi funti.

Veća proizvodnja struje u nuklearkama dugoročno bi smanjila britansku ovisnost o prirodnom plinu koji je činio oko 45 posto ukupne proizvodnje u 2021.

Vlada će novac za Sizewell izdvojiti iz rezerviranih 1,7 milijardi proračunski funti za pokretanje velikog nuklearnog projekta.

Nuklearka Sizewell C trebala bi početi s radom tek za nekoliko godina. Nuklearna elektrana Hinkley Point C opetovano je probijala rokove, ali i financijsku konstrukciju, uz dodatne troškove koji su se mjerili u milijardama funti.

Trenutno se očekuje da Hinkley početi s radom 2027., deset godina kasnije no što je prvotno obećano.

