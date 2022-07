BoJo i priča kako otok 'štanca' lidere: Droge, bogatstvo, učenje i priprema za vladanje svijetom

Obrazovao je 20 britanskih premijera, nekoliko nobelovaca, neke od najvećih svjetskih pisaca, prinčeve i princeze s više kontinenata, poznate glumce i glazbenike... Ali srednja škola Eton, poznata i kao ‘vrtić i poligon svjetskih elita’, svejedno je na lošem glasu. Tamo vas ne uče kako biti besramni, nego kako da postanete savršeni u tome. To je ‘dar’ superiornosti koji dobijete na Etonu. Možda smo mi ti koji su odgajani da budu ‘zločesti tipovi’, riječi su bivših učenika. No prethodna uprava kao krivce za ‘zloglasnost’ Etona vidi u novoj generaciji konzervativaca koji su se tamo školovali. Johnson, Cameron i slični krivi su za današnje stanje u naciji. Mi im pružamo vrhunsko obrazovanje, ali ne možemo biti odgovorni za ono što će oni napraviti s njim, govori bivši ravnatelj Little. Koja su pravila Etona, kako ‘upasti’ unutra, kako rješavaju problem droge koja je prisutna na kampusu, kako su neki bivši đaci završili u zatvoru, a drugi kao premijeri slijedi vam u nastavku teksta...