Lada Borovina Kovjanić iz tvrtke mStart plus postala Inženjerka godine: Iznimno sam počašćena

Magistra inženjerka informacijskih tehnologija Lada Borovina Kovjanić, koja radi kao senior softver inženjerka u tvrtki mStart plus, proglašena je Inženjerkom godine 2024. na svečanoj ceremoniji u Zagrebu.

Foto: ZLATKO PRKACIN

Drugo je to izdanje izbora u kojem je odaziv i ove godine bio izniman. Na natječaj je pristiglo više od 70 prijava iz cijele Hrvatske. Finalistice su bile inženjerke iz raznih branši (od elektrotehnike do građevine, geologije…), a njihovi karijerni putevi su vrlo inspirativni i raznoliki.

Foto: ZLATKO PRKACIN

Žiri je među deset finalistica ovogodišnjeg izbora u Ladi Borovini Kovjanić prepoznao „predsjednicu generacije“. Njezina životna priča procijenjena je kao najbolji primjer mladima da se odupru stereotipima, otkriju svoje talente i pronađu svoj put.

Lada Borovina Kovjanić, Inženjerka godine 2024., mStart plus: "Iznimno sam ponosna i počašćena. Zahvaljujem se obitelji i kompaniji mStart plus na podršci. Doista sam kraljevski tretirana na svom radnom mjestu, kao jedina žena u timu od dvadeset muškaraca. U ovom je poslu važno da se svatko izbori sam za sebe. Možda su žene malo skromnije i sklone to ne činiti. No, djevojkama bi poručila da budu samouvjerene i da se uvijek bore same za sebe".

Izborom „Inženjerka godine“ javnosti se žele predstaviti inženjerke koje svojim primjerom, karijernim putem i osobnošću mogu nadahnuti mlađe generacije djevojaka da se odluče za STEM studij i zanimanja u STEM-u.

Foto: ZLATKO PRKACIN

Deset finalistica, jedna „predsjednica generacije“ U fokusu izbora „Inženjerka godine“ nisu samo karijerna postignuća već potencijal finalistica da budu uzor i inspiracija mladim djevojkama. Glavni motiv izbora nije natjecanje nego poticaj mladim generacijama da za buduću karijeru biraju inženjerske profesije kako bismo doprinijeli razvoju hrvatskog društva. Ovogodišnju generaciju finalistica, uz Ladu Borovinu Kovjanić, čine:

● IVANA ABRAMOVIĆ, Projektna inženjerka razvoja proizvoda, Kraš

● VLATKA JAJETIĆ, Voditeljica Službe za obradu kibernetičkih incidenata i upravljanje sigurnošću, Carnet

● IVANA JAZBEC, Voditeljica projekata, Intea

● MARINA MEDIĆ, Projektantica elektromotora i voditeljica investicijskih projekata, Končar

● NIVES MUSTAPIĆ, Voditeljica robotike, Codel

● ANDREA PIRŠA ILIĆ, Rukovoditeljica Centra izvrsnosti za podatke i umjetnu inteligenciju, A1 Hrvatska

● MAJA TRSTENJAK, Voditeljica Laboratorija za logistiku i viša asistentica na Zavodu za industrijsko inženjerstvo, Fakultet strojarstva i brodogradnje

● MARINA VANJEK, Stručnjakinja je za geološku razradu ležišta, INA

● ŽELJKA VARJAČIĆ, Voditeljica projekata gradnje, Spar Hrvatska

Stefanie Ziska, direktorica Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore (AHK):

“Cilj ove inicijative je inspirirati mlade djevojke da krenu stopama inženjerki koje okupljamo u ovom projektu kako bi čim više mladih i talentiranih djevojaka odabralo karijeru u STEM-u. Inicijative poput ovih unapređuju javno-privatna partnerstva i jako su važne za tvrtke članice naše komore. Nadamo se da ćemo ovakvim inicijativama podignuti svijest o tome kako osigurati visoko kvalificiranu radnu snagu u Hrvatskoj, a time i za kompanije koje okuplja naše udruženje.”

Medeja Lončar, direktorica Siemensa Hrvatska:

“Inženjerstvo je ključno za razvoj čovječanstva i to bi trebao biti najvažniji motiv budućim generacijama kada se odlučuju za ovu profesiju. Zašto bismo ograničili svoje talente samo na polovicu populacije? Učenice se natječu u fizici, matematici, kemiji i drugim STEM predmetima s jednakim uspjehom kao i njihovi kolege. S našom podrškom i uzorima poput finalistica za Inženjerku godine, na putu budućeg razvoja tehnologije, a za dobrobit čovječanstva, može koračati više njih. Ovdje smo da im osiguramo mentorstvo, edukaciju i prilike za rast te smo iznimno ponosni što u finalu ovog izbora imamo toliko talentiranih, inspirativnih žena”.

Ovogodišnji izbor za „Inženjerku godine“ održao se 8. svibnja u Zagrebu u okviru Njemačkohrvatskog gospodarskog foruma. Organizatori izbora su Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora (AHK Kroatien) i partner Mediade te Siemens Hrvatska kao inicijator. Inicijativu podržavaju tvrtke koje su zbog izazova na tržištu rada prepoznale važnost ovog izbora: Siemens Hrvatska, Končar, mStart plus, Harburg Freudenberger Belišće, Kraš, Nexe, Scheer Adriatic, Rimac Technology, Lugera, Coca Cola, Westin i posao hr.